글로벌 의결권 자문사 ISS가 하나금융지주의 이사 선임을 비롯해 본점 소재지를 서울에서 인천 청라로 이전하는 안건 등 모든 안건에 대해 찬성을 권고했다.

11일 금융권에 따르면 ISS는 최근 하나금융의 2026년 주주총회 안건에 대해 찬성을 권고했다. 이로써 글로벌 의결권 양대 자문사인 ISS와 글래스 루이스 모두 하나금융의 전체 안건에 대해 찬성을 권고했다.

하나금융은 오는 24일 열리는 주주총회에서 박동문·원숙연·이준서·주영섭·이재술·윤심·이재민·서영숙·최현자 사외이사 선임, 이승열·강성묵 사내이사 선임, 본점 소재지 이전 변경, 비과세 배당을 위한 자본준비금 감소 등 7개 안건을 의결할 예정이다.

하나금융의 외국인 지분율이 약 70%에 달하는 만큼 의결권 자문사의 권고는 주주 표심의 향방을 가르는 핵심 변수로 지목된다. 주요 자문사들이 일제히 찬성 의견을 제시하면서 이번 주총에서 전체 안건이 90% 이상의 높은 찬성률로 통과할 것이라는 관측이 나온다.

특히 그동안 하나금융 이사 선임 안건 등에 대해 반대 의견을 제시해 왔던 ISS가 이번에는 찬성을 권고했다는 점에서 눈길을 끈다. 하나금융은 지배구조 개선에 나서고 주주와의 소통 확대에 나선 점이 ISS 판단에 영향을 미친 것으로 판단하고 있다.

지난 1월 대법원에서 함영주 하나금융 회장이 부정채용 사건에 대해 무죄 취지의 판결을 받은 점도 ISS가 찬성 의견을 권고하는 데에 긍정적 요인으로 작용한 것으로 해석된다.

하나금융은 대법원 판결에 이어 ISS의 찬성 권고로 수년간 지속된 지배구조 이슈에서 벗어나게 된 것으로 보고 있다. 하나금융 측은 "이사 재선임 안건에 반대를 권고했던 ISS가 하나금융 주총 전체 안건에 찬성을 권고한 것은 지배구조 개선을 비롯해 투명하고 적극적인 소통 확대에 나선 결과"라고 전했다.

