신한대학교(총장 강성종)는 국제처는 지난 10일 본교 믿음관 세미나4실에서 몽골 한몽골기술대학교(Mongolia-Korean Polytechnic College, 이하 MKPC) 총장단을 초청하여 양교 주요 보직자들이 참석한 가운데 국제교류 협력 강화를 위한 업무협약(MOU)을 재체결했다.

이번 협약은 양교가 약 10년 전 체결한 협력 관계를 기반으로, 그동안 이어온 교류와 신뢰를 바탕으로 협력 범위를 더욱 확대하기 위해 마련됐다. 양교는 이번 MOU 재체결을 통해 교환학생 프로그램 운영, 교원 및 연구자 교류 등 다양한 분야에서 상호 협력을 강화할 계획이다. 이를 통해 학생들에게 폭넓은 글로벌 경험을 제공하고 양국 간 교육·문화 교류 확대에도 기여할 것으로 기대된다.

신한대학교 강성종 총장은 환영사에서 "우리 대학과 한몽골기술대학교는 약 10년 전 처음 인연을 맺은 이후 서로를 신뢰하는 친구로 함께해 왔다"며 "교육을 통해 서로의 언어와 역사, 문화를 이해하고 앞으로도 양교가 함께 몽골과 신한대학교의 미래를 만들어 가는 동반자로서 지속적인 협력을 이어가길 바란다"고 말했다.

한몽골기술대학교 에르데네 투멘뎀베렐(ERDENE TUMENDEMBEREL) 총장은 답사에서 "신한대학교와 인연을 맺은 지 어느덧 10년이 되어 매우 뜻깊고 기쁘게 생각한다"며 "신한대학교와 다양한 교류를 이어왔으며 앞으로도 지속적인 교류를 이어나가고 싶다"고 밝혔다.

한몽골기술대학교는 몽골 울란바토르에 위치한 대학으로, 1966년 개교하여 올해 60주년을 맞이할 예정이다. 공학·기술 분야를 중심으로 실무형 교육을 제공하며 몽골 산업 발전과 기술 인재 양성에 기여하고 있으며 한국과의 교육 협력을 통해 국제적 교육 네트워크를 확대해 나가고 있다.

신한대학교는 아시아 주요 대학들과의 지속적인 교류 확대를 통해 국제적 교육 협력 네트워크를 강화하고 있으며, 앞으로도 세계 여러 대학과의 협력을 통해 대학의 글로벌 경쟁력을 높이고 국제화 역량을 확대해 나갈 계획이다.

