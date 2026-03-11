임직원 자발적 나눔 2006년부터 이어져…누적 기부 5억2400만원

부산교통공사 임직원이 급여 우수리 모금으로 마련한 성금을 소아청소년암 환아 치료 지원을 위해 기부했다.

부산교통공사(사장 이병진)는 11일 본사 7층 접견실에서 '급여 우수리 모금액 기탁 행사'를 열고 성금 2000만원을 한국백혈병소아암협회 부산지회에 전달했다.

이날 행사에는 이병진 부산교통공사 사장과 박명도 경영지원본부장, 한국백혈병소아암협회 윤형주 부회장, 박동호 부산지회장 등 두 기관 관계자들이 참석했다. 전달된 성금은 부산과 경남 지역에 거주하는 소아청소년암 환아들의 치료비 지원에 전액 사용될 예정이다.

부산교통공사 임직원들은 2006년부터 매월 급여 가운데 1000원 미만의 잔돈인 '급여 우수리'를 자발적으로 모아 기부하는 나눔 활동을 이어오고 있다. 지난해에는 이 같은 모금으로 총 3154만원이 마련됐다.

급여 우수리 모금액 가운데 지역사회에 환원한 누적 금액은 5억2438만원에 달한다. 이 가운데 한국백혈병소아암협회에 전달된 기부금은 3억9564만원으로, 공사는 소아청소년암 환아 치료 지원을 꾸준히 이어오고 있다.

AD

공사는 지난해 12월에도 모금액 일부를 이주민 인권 보호 활동을 펼치는 '이주민과함께'와 부산지역 인권운동을 지원하는 '부산인권플랫폼 파랑'에 각각 577만 원씩 기탁했다. 두 단체는 노동조합이 추천한 곳으로 노사가 함께 나눔을 실천했다는 점에서 의미를 더했다.

이병진 부산교통공사 사장은 "임직원이 십시일반 모은 작은 정성이 소아청소년암 환아와 가족들에게 희망이 되길 바란다"며 "노동조합과 함께 지역사회에 힘이 되는 다양한 나눔 활동을 지속해 나가겠다"고 말했다.

부산교통공사가 급여 우수리 모금 2000만원을 소아암 환자를 위해 기부하고 있다. AD 원본보기 아이콘

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>