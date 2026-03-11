AI 이용권 제공·초등학생 참여 부문 신설…교육 데이터 활용 아이디어 발굴

부산시교육청(교육감 김석준)은 교육 공공데이터와 인공지능(AI)을 결합한 창의적 아이디어를 발굴하기 위해 '제8회 교육 공공데이터 AI 활용대회'를 개최한다고 11일 전했다.

'교육 공공데이터 AI 활용대회'는 교육부와 전국 17개 시·도 교육청이 공동으로 주최하는 대회로, 교육 공공데이터에 대한 국민적 관심을 높이고 데이터 활용을 활성화하는 한편 AI 기술과 교육 데이터를 접목한 실용적인 서비스 아이디어를 발굴하기 위해 마련됐다.

특히 이번 대회에서는 참가자에게 AI 이용권을 제공해 AI 활용에 대한 진입장벽을 낮추고, 초등학생도 참여할 수 있는 'AI 활용 소속학교 홍보영상 제작' 부문을 새롭게 신설해 참여 대상을 확대한 것이 특징이다.

대회는 학생 대상 ▲AI 활용 아이디어 기획 ▲AI 활용 소속학교 홍보영상 제작, 일반 대상 ▲AI 활용 아이디어 기획 등 총 3개 부문으로 진행된다. 참가자는 1인 단독 또는 최대 3인 이내 팀을 구성해 참여할 수 있다.

AI 이용권 신청은 오는 16일부터 다음 달 15일까지 가능하며, 작품 제출은 5월 1일부터 5월 31일까지 진행된다. 이후 1·2차 심사를 거쳐 총 154개 팀을 선정해 상금과 부상을 수여할 예정이다. 참가 신청과 자세한 사항은 대회 홈페이지에서 확인할 수 있다.

김석준 교육감은 "올해 대회는 AI 이용권 제공과 초등학생 참여 부문 신설로 더 많은 학생과 시민이 교육 공공데이터와 AI를 체험할 기회가 될 것"이라며 "부산 지역 학생과 시민들의 많은 관심과 참여를 바란다"고 말했다.

'8회 교육 공공데이터 AI 활용대회' 포스터.

