딜로이트, 블록체인 기업 더블엑스소프트에 SOC 2 인증 발행

한국 딜로이트 그룹은 블록체인 및 디지털 자산 기반 서비스를 제공하는 더블엑스소프트에 SOC 2 인증을 발행했다고 11일 밝혔다.

SOC 2 인증은 서비스 조직의 보안, 가용성, 기밀성, 처리 무결성, 개인정보 보호 등 핵심 통제 체계를 국제 기준에 따라 검증하는 제도다. 글로벌 고객과의 계약 체결 및 해외 사업 확장에 중요한 신뢰 기준으로 활용된다.

이번 인증은 국내 블록체인·디지털자산 기업이 글로벌 신뢰 기준을 충족했다는 점에서 의미를 갖는다. SOC 2 인증을 받은 더블엑스소프트는 디지털자산 재무관리 서비스 '크립토핀'을 통해 세무 및 회계 이슈를 포함한 디지털자산 관련 서비스를 제공하는 기업이다.

한국 딜로이트 그룹은 이를 통해 블록체인 및 디지털자산 산업을 대상으로 제3자 인증(TPA) 서비스 경쟁력을 입증했다는 평가를 받는다.

블록체인·디지털자산 서비스는 기술 스택과 운영 프로세스가 복합적인 만큼, 서비스 구조 이해를 바탕으로 한 통제 진단과 검증이 중요해 한국 딜로이트 그룹은 디지털자산 산업 대상 SOC 2 수행 경험을 통해 해당 분야 TPA 서비스 역량을 축적해왔다.

조민연 한국 딜로이트 그룹 TPA 서비스 리더는 "이번 SOC 2 인증 발행은 한국 딜로이트 그룹이 블록체인 및 디지털자산 산업의 특성과 리스크를 깊이 이해하고, 해당 산업에 적합한 SOC 2 인증 서비스를 제공할 수 있는 역량을 갖추고 있음을 보여주는 사례"라며 "한국 딜로이트 그룹은 앞으로도 블록체인과 디지털 자산을 포함한 인공지능과 같은 신기술 기업을 대상으로 TPA 서비스를 지속해서 확대해 나갈 것"이라고 말했다.

