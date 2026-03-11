수자원 관리 역량 인정

금호타이어 가 글로벌 환경 평가 기구로부터 수자원 관리 역량을 인정받으며 ESG 경영의 투명성을 강화하고 있다. 기후 위기에 대응한 체계적인 자원 관리 시스템이 국제적으로 긍정적인 평가를 받은 결과다.



10일 앰배서더 서울 풀만 호텔에서 열린 ‘2025 CDP 코리아 어워드’에서 금호타이어 미래성장사업부문 유정선상무(사진 가운데)와CDP 한국위원회 장지인 위원장(사진 왼쪽), CDP Global 호세 오르도네스 APAC 총괄 대표(사진 오른쪽)가 기념 사진을 촬영하고 있다. 금호타이어 AD 원본보기 아이콘

금호타이어는 CDP 한국위원회가 주관하는 '2025 CDP Korea Awards'에서 수자원 관리 부문 우수상을 받았다고 11일 밝혔다. 전날 서울 중구 앰배서더 서울 풀만 호텔에서 열린 시상식에는 유정선 상무 등이 참석해 수상을 진행했다.



이번 평가에서 금호타이어는 글로벌 리더십 수준인 'A-' 등급을 획득하며 우수기업으로 선정됐다. 국내외 사업장의 수자원 데이터 관리 범위를 확대하고, 구체적인 취수 감축 목표 수립 및 수자원 리스크 분석 노력을 기울인 점이 주요 성과로 꼽혔다.



유정선 금호타이어 미래성장사업부문 상무는 "이번 수상은 수자원 관리를 위해 전사적으로 노력해 온 결과"라며 "앞으로도 수자원 관리를 더욱 강화하고, 환경경영을 실천해 글로벌 시장에서 신뢰받는 기업이 되겠다"고 말했다.



금호타이어는 이번 수상을 계기로 글로벌 기준에 부합하는 ESG 경영 로드맵을 고도화하며, 수자원 위기에 선제적으로 대응하는 환경 경영을 지속할 방침이다.

최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr



