아침엔 영하권 추위

중부·전라 내륙 서리 주의

수요일인 11일 전국이 대체로 흐린 가운데 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온 차가 15도 안팎까지 벌어지는 일교차 큰 날씨가 이어지겠다. 대기 정체로 인해 수도권과 강원, 경상권 등 대부분 지역의 미세먼지 농도가 높게 나타날 것으로 보여 건강 관리에 각별한 주의가 요구된다.

기상청에 따르면 11일 아침 최저기온은 -3∼4도, 낮 최고기온은 7∼13도로 평년과 비슷하거나 조금 낮은 수준을 보이겠다. 전국 대부분 지역의 아침 기온이 영하권에 머물겠으며, 특히 강원 내륙과 산지는 -5도 이하로 떨어져 춥겠다.

추위와 함께 중부 내륙과 전라권 내륙에는 새벽부터 아침 사이 서리가 내리는 곳이 있겠으니 농작물 관리에 유의해야 한다. 오전부터 오후 사이에는 인천과 경기 서해안, 충남 북부 서해안에 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지겠으며 서해5도에는 5㎜ 미만, 울릉도와 독도에는 1㎜ 안팎의 비가 내릴 전망이다.

대구와 경북 남부 동해안, 부산, 울산, 경남 중부 남해안에는 건조특보가 발효 중이다. 그 밖의 경상권 지역도 대기가 건조한 데다 바람이 약간 강하게 불 것으로 예상되어 산불 등 화재 예방에 대한 대비가 필요하다.

대기질은 전국적으로 탁할 것으로 보인다. 잔류 미세먼지에 국내 발생 먼지가 더해지면서 서울과 경기, 강원 영서, 대전·세종, 충북, 대구·경북, 울산의 미세먼지 농도는 '나쁨' 수준을 기록하겠다. 그 외 인천과 강원 영동, 충남, 전북, 부산·경남 지역도 오전까지 '나쁨' 수준이 예상된다.

바다의 물결은 동해 앞바다 0.5∼1.5ｍ, 서해 앞바다 0.5ｍ, 남해 앞바다 0.5∼1.0ｍ로 일겠으며, 먼바다 파고는 동해 최고 2.0ｍ, 서해와 남해 최고 1.5ｍ로 예상된다.

