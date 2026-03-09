입주기업 맞춤형 연구·제조 공간 조성… 2029년 준공 목표

경남 사천시는 9일「사천시 공공 임대형 지식산업센터 건립사업」 기본설계 착수보고회를 개최하고, 미래 우주항공 산업 거점 조성을 위한 본격적인 설계에 착수했다.

이번 보고회에서는 ▲입주기업 특성을 고려한 업무·제조·연구 공간의 효율적 배치 ▲공용회의실·라운지 등 소통 중심의 지원시설 계획 ▲친환경·에너지 절감형 설계 적용 방안 등이 공유됐다.

그리고, 기능성과 상징성을 모두 갖춘 산업지원 플랫폼 구축 방안에 대해서도 심도 있는 논의가 이뤄지기도 했다.

이번 사업은 우주·항공기업 및 스타트업 입주 공간을 조성해 뉴 스페이스(New Space) 시대에 대응하고, 중소기업의 집적화와 기술 협업을 통한 고부가가치 산업 기반을 강화하기 위해 추진되고 있다.

공공 임대형 지식산업센터는 사천시 용현면 통양리 533-4번지 일원에 지하 1층~지상 5층, 연면적 9,289.48㎥, 대지면적 6,991.7㎥ 규모로 건립될 예정이다.

총사업비 약 300억원을 투입해 2027년 4월 착공, 2029년 3월 준공을 목표로 하고 있다.

시 관계자는 "이번 지식산업센터는 단순한 건축물이 아니라, 사천의 미래 산업 지도를 다시 그리는 전략 거점"이라며, "우주항공 기업과 스타트업이 한 공간에서 연구·제조·협업을 이어가는 구조를 통해 기술 혁신과 일자리 창출이 선순환하는 산업 생태계를 구축하겠다"고 말했다.

그러면서 "기본설계 단계부터 기업이 실제로 필요로 하는 기능을 세밀하게 반영해 기업이 모이고, 성장하고, 세계로 도약하는 플랫폼으로 조성하겠다"며 "사천이 명실상부한 '우주항공 수도'로 자리매김할 수 있도록 행정적·재정적 지원을 아끼지 않겠다"고 강조했다.

또 "이번 사업은 청년 인재가 지역에 정착하고, 첨단기업이 집적되는 산업 구조 전환의 출발점이 될 것"이라며 "지속가능한 미래 먹거리 산업 기반을 착실히 다져 나가겠다"고 덧붙였다.

