마이리얼트립, LAFC 티켓 결합 여행 '마이팩' 출시

경기 직관과 LA 관광 결합 자유여행 패키지

마이리얼트립은 미국 프로축구 메이저리그사커(MLS) LAFC 경기 직접 관람 자유여행 패키지를 출시했다고 9일 밝혔다.

이번 상품은 마이리얼트립의 맞춤형 자유여행 패키지 '마이팩'으로 LAFC 경기 관람과 LA 자유관광을 결합했다. 마이팩은 여행 목적에 맞게 항공·숙박·투어·액티비티를 조합해 패키지 여행의 간편함과 자유여행의 유연함을 동시에 갖췄다.

아시아나 직항 기준 3박 6일 일정으로, 숙소는 코리아타운 4성급 호텔이다. 경기 관람과 관광을 고려해 일정과 동선을 효율적으로 설계했다. 2026 FIFA 월드컵 개막 직전 LAFC의 마지막 홈경기를 통해 현지 축구 열기와 월드컵 분위기를 가까이에서 체감할 수 있는 것이 특징이다.

김진홍 마이리얼트립 마이팩 실장은 "이번 LAFC 마이팩은 월드컵을 앞두고 직관 중심의 자유여행 구조에 특별 프로그램까지 결합한 것이 차별점"이라며 "그라운드 세레모니 등 경기 현장을 보다 밀도 있게 체험할 수 있도록 구성했다"고 말했다.

