15일까지 론칭 앵콜 프로모션 진행

글로벌 스마트 홈 브랜드 로보락은 2026년 플래그십 로봇청소기 'S10 맥스V 울트라(S10 MaxV Ultra)'가 출시 10일 만에 누적 매출 약 280억원을 기록했다고 9일 밝혔다.

로보락의 2026년 플래그십 로봇청소기 ‘S10 MaxV Ultra’. 로보락 AD 원본보기 아이콘

이는 지난달 27일 공식 판매 시작일부터 이번 달 8일까지 진행된 론칭 프로모션 기간 달성한 수치다. 특히 S10 MaxV Ultra는 지난해 출시된 플래그십 로봇청소기 'S9 맥스V 울트라(S9 MaxV Ultra)'의 초기 판매 매출과 비교해 약 30% 높은 매출을 기록하고 있다.

회사 측은 론칭 프로모션 기간 제품을 구매한 고객에게 기본 2년 무상 애프터서비스(AS)에 3년을 추가한 총 5년의 무상 품질 서비스를 제공한 점이 호응을 얻은 것으로 보인다고 설명했다.

S10 MaxV Ultra는 전작 대비 향상된 물걸레 시스템과 흡입력을 적용해 완성도 높은 청소 경험을 제공한다. 분당 4000회 진동하는 비브라라이즈 5.0(VibraRise® 5.0) 확장형 음파 물걸레 시스템은 전작 대비 약 27% 넓어진 모서리 진동 영역과 1.75배 강화된 압력으로 보다 정교한 물걸레 청소가 가능하다. 또한, 강력한 하이퍼포스 디지털 모터의 고출력 설계를 바탕으로 최대 3만6000파스칼(Pa)의 흡입력을 갖췄다.

이와 함께 어댑트리프트 섀시(AdaptiLift™ Chassis) 3.0 시스템을 적용해 이중 문턱 기준 약 8.8cm 문턱을 넘을 수 있으며, 리트랙트센스(RetractSense™) 내비게이션 기술로 높이 7.95cm의 낮은 공간까지 진입해 정밀한 탐색과 청소를 지원한다.

로보락은 론칭 프로모션에 대한 소비자 성원에 힘입어, 이날부터 오는 15일까지 '론칭 앵콜 프로모션'을 추가 진행한다고 밝혔다. 9일에는 네이버 쇼핑라이브를 통해 제품의 주요 기능을 소개하고 소비자와 소통하는 자리도 마련할 예정이다.

로보락 관계자는 "S10 MaxV Ultra는 로보락의 혁신적인 기술력과 스마트 청소 경험을 집약한 플래그십 제품으로 소비자들의 긍정적인 반응을 얻고 있다"며 "앞으로도 독보적인 성능과 안정적인 서비스를 바탕으로 프리미엄 로봇청소기 시장을 선도해 나갈 것"이라고 말했다.

권현지 기자 hjk@asiae.co.kr



