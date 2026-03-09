강원도, 지역 창업·로컬벤처 육성 본격 시동

창업지원 40개사·강원 로컬벤처기업 20개사 선정

사업화 자금·성장 프로그램 등 지원

강원특별자치도(도지사 김진태)와 강원창조경제혁신센터는 창업에 도전하는 기업을 지원하기 위해 2026년 강원 창업지원사업과 강원 로컬벤처기업 육성사업에 참여할 예비창업자 및 창업기업 60개사를 최종 선정했다고 9일 밝혔다.

올해 1~2월 지원자를 모집한 결과, '강원 창업지원사업'은 13.4대 1, '강원 로컬벤처기업 육성사업'은 30.6대 1의 경쟁률을 기록하며 도내 창업자들의 높은 관심을 받았다.

지원기업 선정은 서류 및 발표평가로 진행됐으며 평가위원회를 통해 다각적으로 평가했다.

'강원 창업지원사업'은 우수한 기술력과 사업성이 높은 아이템을 보유한 기술·제조 기반 창업기업을 발굴·육성하는 사업으로, 올해 총 40개 기업(예비 15, 초기 15, 도약 10)을 선정했다.

'강원 로컬벤처기업 육성사업'은 지역 자원과 문화, 창의적인 아이디어를 접목한 로컬기업을 지원해 로컬브랜드를 형성하고 강원의 가치를 재발견하기 위한 사업으로, 올해 20개 기업(창업 6, 정착 8, 도약 6)을 선정했다.

이번 사업에 선정된 기업들은 사업화자금(강원창업 최대 4500만원, 로컬벤처 최대 5000만원)을 지원받게 되며, 창업교육, 멘토링, 전문 액셀러레이터(AC)프로그램 등 성장단계별 맞춤형 지원을 제공받게 된다.

한편, 선정 기업을 대상으로 한 업무협약식은 오는 11일 강원창조경제혁신센터에서 개최될 예정이다.

김만호 강원특별자치도 경제국장은 "도내 우수 창업기업을 지속적으로 발굴·육성해 지역경제의 새로운 성장동력을 만들어 나가겠다"며 "고부가가치 창출 기술기반 창업부터 로코노미 시대(Local+Economy)에 맞춘 로컬벤처 육성까지 다양성과 지속가능성을 갖춘 강원 창업생태계를 구축해 나가겠다"고 밝혔다.

춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



