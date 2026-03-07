대전시립연정국악단, '토요국악' 3월부터 상설공연 시작

3~11월 둘째·넷째 토요일, 전통과 창작 아우르는 공연



대전시립연정국악단의 시그니처 상설공연 '토요국악'이 3월부터 11월까지(8월 제외) 둘째, 넷째 주 토요일 오후 2시 국악원 작은 마당에서 총 15회에 걸쳐 열린다.

'토요국악'은 전통 국악의 정수를 비롯해 창작 프로그램까지 아우르는 다채로운 악(樂)·가(歌)·무(舞) 공연으로, 누구나 쉽고 재미있게 국악을 접할 수 있도록 기획된 주말 상설 공연이다. 매년 관객이 꾸준히 늘어나며 국악단의 대표 브랜드 공연으로 자리매김하고 있다.

매월 둘째 주 공연은 우리 민족의 고유한 예술적 표현이 담긴 전통국악을 다양한 장르로 만나볼 수 있다. 넷째 주에는 창작 음악, 무용, 연희, 성악 등 테마가 있는 공연을 비롯해 유네스코에 등재된 한국의 무형 문화유산 작품들을 감상하며 국악의 무한한 가능성과 다양성을 만끽할 수 있다.

공연에는 특별한 이벤트도 준비되어 있다. 공연 관람 시 스탬프를 적립해 누적 관람 횟수가 5회, 10회, 15회가 되면 각 횟수에 따라 국악단에서 준비한 소정의 선물을 받을 수 있다.

Advertisement

'토요국악'은 우리 전통예술의 다채로운 멋과 매력을 느낄 수 있는 공연으로, 시민들에게 국악의 아름다운 가치와 의미를 되새기는 뜻깊은 시간이 될 예정이다.

AD

공연입장료는 전석 2000원이며, 자세한 내용은 대전시립연정국악원 누리집, NOL인터파크에서 확인할 수 있고, 기타 궁금한 사항은 대전시립연정국악단으로 문의하면 된다.

충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>