경북 영양군 남쪽 12km서 규모 2.6 지진…기상청 "안전 유의"
기상청은 7일 오후 6시 38분 44초 경북 영양군 남쪽 12km 지역에서 규모 2.6의 지진이 발생했다고 밝혔다.
진앙은 북위 36.56도, 동경 129.10도이며 지진 발생 깊이는 10km이다.
기상청은 "지진 발생 인근 지역은 지진동을 느낄 수 있으니 안전에 유의하기 바란다"고 설명했다.
기상청은 7일 오후 6시 38분 44초 경북 영양군 남쪽 12km 지역에서 규모 2.6의 지진이 발생했다고 밝혔다. 기상청
세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr
