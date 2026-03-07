미국의 이란 공격 작전 '장대한 분노'가 일주일째인 가운데, 미 중부사령부는 이란 선박 43척을 훼손하거나 파괴했다고 6일(현지시간) 밝혔다.

중부사령부는 이날 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X·옛 트위터)에 이 같은 성과를 전했다. 장대한 분노는 지난달 28일부터 현재까지 진행 중이다.

중부사령부는 이번 작전에서 이란군의 지휘·통제센터와 이슬람혁명수비대(IRGC)는 합동 본부·공군 본부, 통합 방공 시스템, 탄도 미사일 기지, 해군 선박 및 잠수함, 대함 미사일 기지, 군 통신 역량 등 3000개의 표적을 타격했다고도 했다.

또 B-1폭격기, B-2 스텔스 폭격기, '자폭 드론'으로 불리는 루카스 드론, 패트리엇 방공 미사일, 사드(고고도 미사일 방어체계) 탄도미사일 방어시스템 등 이번 작전에 동원된 군사 자산도 소개했다.

공중전에는 F-15, F-16, F-22, F-35 스텔스, A-10 등 제트기와 EA-18G 전자전 항공기, 공중조기경보통제기(AWACS), 공중 통신 중계기, P-8 대잠 초계기, RC-135 정찰기, MQ-9 리퍼 무인기 등이 사용됐다고 설명했다.

이 외에도 M-142 고기동 포병 로켓 시스템, 핵 추진 항공모함, 유도미사일 구축함, 드론 대응 체계, 공중 급유기, 급유함, C-17 글로브마스터 수송기, C-130 수송기 등을 소개한 후 "우리가 열거할 수 없는 특별 역량도 동원됐다"고 언급했다.

황서율 기자



