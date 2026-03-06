전시 1291회·관람객 57만명

김포 보구곶 작은미술관 대상

지역 문화거점으로 자리잡아

문화체육관광부와 한국문화예술위원회(아르코)가 '작은미술관 조성 및 운영지원 사업' 10주년을 맞아 그간의 성과를 공유하고 우수 사례를 시상했다.

인천 배다리 '잇다스페이스 작은미술관' 전시 전경. 사진 한국문화예술위원회 AD 원본보기 아이콘

문체부와 아르코는 5일 서울 대학로 예술가의집에서 작은미술관 사업 10주년 기념 행사 '겹, 결 그리고 곁'을 개최했다고 밝혔다.

'작은미술관' 사업은 미술관이 없는 지역의 공공 유휴공간을 문화공간으로 바꾸어 지역 주민의 예술 향유 기회를 확대하기 위해 2015년 시작됐다.

지난 10년간 전국 34개 시·군에 38개의 작은미술관이 조성됐으며, 총 1291회 전시와 누적 관람객 약 57만명, 참여 예술인 2907명을 기록했다. 작은미술관은 단순 전시 공간을 넘어 지역 예술가와 주민이 교류하는 생활형 시각예술 플랫폼으로 자리 잡았다는 평가를 받는다.

이날 행사에서는 지역 문화거점 역할을 해 온 작은미술관과 기획자들을 대상으로 우수 사례 시상이 진행됐다.

단체 부문 대상은 민방위 대피소를 활용해 조성된 김포 '보구곶 작은미술관'이 수상했다. 접경지역이라는 공간적 특성을 반영해 인근 군부대와 지역 주민이 함께하는 전시·교육 프로그램을 운영한 점이 높은 평가를 받았다.

지역자원 가치확산상에는 삼천포대교공원 인근에 조성된 경남 사천 작은미술관, 지역협력 거버넌스 우수상에는 옛 여인숙 건물을 재생한 인천 배다리 '잇다스페이스 작은미술관'이 선정됐다. 또 운영 지속성 우수상은 정미소를 개조해 운영 중인 나주 작은미술관이 받았다.

개인 부문에서는 작은미술관 운영과 프로그램 기획에 기여한 현장 관계자들이 표창을 받았다.

운영공로상에는 안계 작은미술관 김현주 관장과 나주 작은미술관 이명규 이사장이, 우수기획자상에는 삼척 작은미술관 AND의 김신애 기획자가 선정됐다.

이 밖에도 전통시장 지하공간을 활용한 제천175 작은미술관, 교통거점에 조성된 세종 BRT 작은미술관 등 다양한 사례가 소개됐다.

정병국 한국문화예술위원회 위원장은 "지난 10년은 예술가와 기획자, 지역 주민들의 노력으로 유휴공간이 예술이 숨 쉬는 문화공간으로 바뀐 시간이었다"며 "앞으로도 국민이 일상 가까이에서 예술을 만날 수 있도록 지원을 이어가겠다"고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr



