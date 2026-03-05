한국국제협력단(KOICA) 지원 사업… 14일간 선진 양식기술·정책 연수



잔지바르 고부가가치 양식산업 활성화·한-탄자니아 수산협력 확대 기대

"물고기 잡는 법, 부산서 배웁니다"

국립부경대학교 해양수산개발국제협력연구소(소장 박원규)는 한국국제협력단(KOICA) 지원으로 추진 중인 '탄자니아 잔지바르 수산 양식장 역량강화 사업'의 3차연도 초청 연수를 2월 28일부터 3월 13일까지 14일간 일정으로 연다고 5일 전했다.

탄자니아 잔지바르 수산 양식장 역량강화 3차년도 초청연수 참가자들이 기념촬영하고 있다. 국립부경대 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 초청 연수는 바다를 접하고 있지만, 인프라와 기술력이 부족한 아프리카 탄자니아 잔지바르 지역의 고부가가치 양식품종 생산량 증대를 위한 수산양식기술 역량 강화를 위해 마련됐다.

이번 연수는 1차연도 초청 연수와 2차연도 현지 연수에 이은 3차연도 과정으로, 기존 성과를 바탕으로 교육 내용을 한층 심화해 운영된다.

이를 통해 잔지바르 지역 양식산업 활성화와 어업인 소득 증대, 나아가 농어촌 경제·사회 발전에 기여할 것으로 기대된다.

연수에는 탄자니아 잔지바르 청색경제수산부 차관보 1명을 포함해 청색경제수산부, 잔지바르 해양배양장, 잔지바르 수산해양자원연구소 소속의 양식기술자 등 총 15명(고위직 1명, 실무직 14명)이 참여했다.

연수 기간 연수생들은 부산시 수산자원연구소을 포함한 해양수산 분야 기관에 방문해 한국의 수산양식 기술과 정책 운용 현황을 직접 확인할 예정이다.

국립부경대 해양수산개발국제협력연구소 관계자는 "이번 초청연수는 탄자니아 잔지바르의 해수어 양식기술 역량을 실질적으로 강화하는 데 중점을 뒀다"며 "한국의 선진 양식기술과 정책 경험을 공유함으로써 잔지바르 지역의 지속가능한 양식산업 기반을 마련하고, 한-탄자니아 간 수산 협력을 확대하는 계기가 될 것"이라고 말했다.

이번 3차연도 초청연수는 잔지바르 지역의 자립적 양식산업 발전을 위한 정책·기술·현장 적용 역량을 종합적으로 강화하는 계기가 될 것으로 전망된다.

