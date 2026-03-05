박관열 민주당 경기 광주시장 예비후보

'광주 대전환' 정책 공약집 전격 공개

주택 3만호 신도시·교통 혁명…미래 설계도 제시

박관열 더불어민주당 광주시장 예비후보는 5일 6·3 지방선거를 앞두고 광주의 미래 비전을 집대성한 정책 공약집을 시민들에게 전격 공개하며 본격적인 정책 행보에 나섰다.

이번에 공개된 공약집은 '소통을 넘어 직통으로'라는 슬로건 아래 지난 수개월간 전문가 그룹 및 시민들과의 현장 의견반영을 통해 다듬어진 실무형 정책들을 담고 있다.

특히 이번 공약집에는 광주시민들이 일상에서 겪는 불편함을 해소하기 위한 세밀한 대책들이 포함됐다.

중부권 광역급행철도, 판교-오포간 도시철도등 57호선 지하화사업과 외곽 지역의 균형 발전 계획 등 동네상권 활성화를 위한 공약들로 상세히 기술되어 있어 주민들의 큰 기대를 모으고 있다.

박관열 예비후보는 "공약집은 유권자와의 가장 신성한 약속이자, 광주의 대전환을 결정할 설계도"라며 "단순히 표를 얻기 위한 선심성 공약이 아니라, 경기도의원 시절부터 쌓아온 풍부한 행정 경험과 이재명 정부의 철학을 계승하여 광주시에 꼭 필요한 실현 가능한 정책들로만 채웠다"고 강조했다.

박 예비후보의 정책 공약집은 광주지역 서점을 통해 시민 누구나 구입할 수 있으며 SNS를 통해 시민들의 추가 제안을 받는 '시민 참여형 정책 보완'도 병행할 계획이다.

