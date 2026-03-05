청렴 슬로건 공모전 통해 청렴의식 제고… 매월 체험형 프로그램 운영

부산지방보훈청(청장 이남일)은 5일 직원들의 청렴의식 제고를 위한 '3월 청렴 ALL DAY 행사'를 실시했다.

'청렴 ALL DAY'는 다양한 체험 프로그램을 통해 청렴의 의미를 되새기고 새로운 각오를 다지는 행사로, 매월 정기적으로 운영되고 있다.

이날 행사에서는 청렴의 가치를 공유하고 일상 속에서 이를 실천하겠다는 의지를 다지기 위해 '청렴 슬로건 공모전'을 진행했다. 직원들은 각자의 다짐과 실천 의지를 담은 문구를 제안하며 청렴 문화 확산에 동참했다.

부산지방보훈청 관계자는 "전 직원이 청렴을 생활화할 수 있도록 다양한 프로그램을 마련해 청렴한 공직문화를 조성하겠다"며 "이를 바탕으로 국민을 위한 적극행정을 실천하기 위해 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.

