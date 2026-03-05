[특징주]와이씨, 15%↑…삼성전자에 403억 반도체 검사장비 공급

삼성전자와 403억원 규모 반도체 검사장비 공급계약을 체결한 와이씨 와이씨 close 증권정보 232140 KOSDAQ 현재가 20,300 전일대비 2,600 등락률 +14.69% 거래량 1,033,396 전일가 17,700 2026.03.05 11:05 기준 관련기사 와이씨, 삼성전자와 388억 규모 반도체 검사장비 공급 계약 투자금이 더 필요하다면 주목! 연 4%대 금리로 4배까지 활용 가능 코스피200지수에 에이피알·효성중공업 등 편입, 영풍 등 5개 종목 편출 전 종목 시세 보기 의 장 초반 주가가 15% 이상 상승했다.

5일 오전 10시24분 기준 와이씨는 전일 대비 15.25%(2700원) 오른 2만400원에 거래되고 있다.

전자공시시스템(DART)에 따르면 전날 와이씨는 삼성전자에 403억원 규모 반도체 검사장비를 공급하는 계약을 체결했다고 공시했다. 이는 지난해 연결기준 매출액(2112억4121만832원)의 19.08% 수준이다.

계약 시작은 지난 3일부터이며, 종료일은 오는 6월30일이다. 대금은 장비 납품 후 90%, 설치 후 10%가 지급된다.

