3월 14일 파이(π)데이 시작으로 연중 과학문화 프로그램 진행

국립과천과학관이 계절별 특성을 살린 과학문화 행사 '사이언스 4시즌'을 올해 연중 운영한다. 관람객이 과학을 보다 친근하게 즐길 수 있도록 참여형 프로그램 중심으로 구성했다.

국립과천과학관은 3월 14일 열리는 파이(π)데이 행사를 시작으로 여름·가을·겨울까지 계절별 과학문화 프로그램을 이어갈 계획이라고 5일 밝혔다.

'과학관의 3월 14일은 파이데이' 행사 포스터. 국립과천과학관 제공 AD 원본보기 아이콘

봄에는 원주율 3.14에서 착안한 '과학관의 3월 14일은 파이(π)데이' 행사가 열린다. 원주율 암기왕 선발, 원주율 속 생일 찾기, 3.14초 맞추기와 3.14페이지 펼치기 등 참여형 미션이 진행되며, 참가자는 미션 수행 후 포인트를 받아 기념품으로 교환할 수 있다.

여름과 가을에는 어린이들이 직접 참여하는 과학관형 플리마켓 '오늘은 과학마켓 Sci(싸)장님'이 열린다. 어린이들이 'Sci(싸)장님'이 돼 집에서 사용하지 않는 물건이나 과학 교구 등을 판매·교환하는 프로그램으로, 자원순환과 경제 개념을 자연스럽게 배울 수 있도록 기획됐다.

행사는 5월과 10월 과천과학관 야외공간(우천 시 중앙홀)에서 진행되며 참가자 모집은 4월과 9월 과학관 홈페이지와 SNS를 통해 공지될 예정이다.

Advertisement

겨울에는 연말 분위기를 살린 '홀리데이 인 사이언스' 프로그램이 열린다. 중앙홀에 크리스마스트리를 설치하고 과학관 주요 공간에 계절 장식을 더해 관람객들에게 색다른 연말 경험을 제공할 계획이다.

한형주 국립과천과학관 관장은 "계절마다 새로운 주제로 관람객들이 과학을 친근하게 경험할 수 있도록 프로그램을 준비했다"며 "가족 단위 방문객은 물론 누구나 즐길 수 있는 과학문화 행사로 자리 잡길 기대한다"고 말했다.

AD

'사이언스 4시즌'의 첫 행사인 파이데이는 3월 14일 국립과천과학관 중앙홀에서 진행되며 사전 예약 없이 현장에서 누구나 참여할 수 있다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>