놀유니버스는 여행·레저 플랫폼 놀(NOL)을 통해 미국 프로축구 메이저리그사커(MLS) 소속 로스앤젤레스 FC(LAFC) 홈경기 공식 관람권을 판매한다고 5일 밝혔다.


이번 티켓 오픈으로 NOL 이용자들은 LAFC 홈구장인 BMO 스타디움에서 열리는 경기를 온라인으로 예매할 수 있게 됐다. 좌석은 일반석부터 필드 근접석까지 다양한 옵션으로 구성됐으며, 경기장 이동 편의를 위해 한인 택시 서비스도 함께 예약할 수 있다.

놀유니버스 제공.

놀유니버스 제공.

프로모션도 진행된다. 이달 한 달간 NOL 모바일 앱에서 예약하면 최대 7% 할인 혜택을 제공한다. 제휴 카드나 간편결제로 결제할 경우 최대 3만원의 추가 할인도 받을 수 있다. 또 NOL에서 해외 항공권이나 숙소를 구매한 고객에게는 최대 15% 할인 쿠폰을 제공해 스포츠 관람과 여행을 함께 즐길 수 있도록 했다.


황선영 놀유니버스 T&A 사업 리더는 "글로벌 스포츠 콘텐츠와 여행을 결합한 상품 포트폴리오를 강화하는 동시에 티켓 예매부터 이동까지 전 여정에서 고객 편의를 높이는 데 집중했다"면서 "앞으로도 NOL을 통해 해외 현지의 생생한 문화를 만끽할 수 있는 다양한 스포츠 및 문화 체험 상품을 지속해서 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr
