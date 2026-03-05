외국인 손님 대상 국내 결제 마케팅 추진

"디지털자산 생태계 주도 위한 글로벌 협력 기반 확대"

하나금융그룹은 글로벌 디지털자산 사업자인 서클·크립토닷컴과 외국인 손님 대상 국내 결제 마케팅을 추진한다고 5일 밝혔다. 글로벌 사업자와의 협업 영역을 확대해 국내 디지털자산 생태계를 주도하겠다는 계획이다.

이를 위해 하나카드는 방한 외국인을 대상으로 이달부터 국내 결제 마케팅을 진행한다. 서클이 발행한 스테이블코인 USDC를 보유하거나 충전 이력이 있는 크립토닷컴 비자 카드를 소지한 외국인 손님이 국내 가맹점에서 결제할 경우, 결제금액의 5%를 크로노스(Cronos) 생태계의 네이티브 토큰인 CRO로 돌려주는 캐시백 이벤트를 실시한다.

이를 통해 외국인 손님에게 디지털 자산 결제 경험을 제공하고 국내 주요 가맹점을 중심으로 새로운 결제 수요를 발굴할 계획이다. 아울러 국내 카드 결제 인프라 내 디지털 자산 연계 결제의 실질적 효용과 수요를 점검하고, 글로벌 디지털 금융 생태계와의 연계를 통해 디지털 혁신 전략을 구체화할 계획이다.

이는 하나카드가 지난해 12월 서클과 전략적 업무협약을 체결한 데 따른 후속 협업의 결과물이다. 하나금융 관계자는 "이번 프로젝트는 스테이블코인 기반 결제 활용 가능성을 확인하고 향후 글로벌 디지털자산 사업자와의 협력의 폭을 넓혀가는 과정"이라며 "스테이블코인 제도화 이후 유통과 사용으로 이어지는 전 과정을 고려한 다양한 활용사례 발굴 등을 지속적으로 추진할 것"이라고 말했다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr



