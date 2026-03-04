4일 이사회 개최

차바이오텍 차바이오텍 close 증권정보 085660 KOSDAQ 현재가 17,270 전일대비 2,640 등락률 -13.26% 거래량 1,385,386 전일가 19,910 2026.03.04 15:30 기준 관련기사 차바이오텍, 2025년 매출 1조2683억…투자 확대에 영업적자 차바이오텍, 한화손보·한화생명서 1000억원 투자 유치 차바이오텍, 100억 규모 유상증자…LG CNS에 3자배정 은 4일 이사회를 열고 차병원·차바이오그룹 부회장인 차원태 최고지속가능책임자(CSO)를 신임 대표이사로 선임했다고 밝혔다.

차원태 차바이오텍 신임 대표이사. 차바이오텍

차 대표는 미국 할리우드차병원을 운영하는 차헬스시스템즈 최고운영책임자(COO)와 할리우드차병원 최고전략책임자(CSO)를 지냈다. 이후 차 의과학대학교 총장을 역임했다.


미국 듀크대 생물해부학과를 졸업했다. 예일대 공중보건학 석사(MPH)와 매사추세츠공과대(MIT) 경영학 석사(MBA)를 취득했다. 연세대에서 보건학 박사 학위를 받았다.


차 대표는 지난해 9월 차병원·차바이오그룹 부회장과 차바이오텍 CSO를 맡은 뒤 그룹 ESG 경영 체계 정비와 계열사 성장 전략을 총괄해왔다. 올해 1월에는 책임경영 강화를 위해 차바이오텍 사내이사로 선임됐다.


박정연 기자 jy@asiae.co.kr
