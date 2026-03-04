공장서 일하다 팔 잃고 강제 출국, 필리핀 노동자 깜짝 만남

자서전 선물…"어느 곳에서 일하든 똑같은 권리와 자유 가져"

"한국에 좋은 기억, 감사하다"

이재명 대통령이 필리핀 국빈 방문을 계기로 34년 전 인권 변호사 시절 변호를 했던 필리핀 노동자 출신 아리엘 갈락 씨와 깜짝 만났다.

필리핀을 국빈방문한 이재명 대통령이 4일 마닐라에서 인권변호사 시절 인연을 맺은 필리핀 노동자 아리엘 갈락 씨와 악수하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

4일 청와대에 따르면 갈락 씨는 1992년 한국 공장에서 일하다가 팔이 잘리는 사고를 당했으나 보상금을 받지 못했고, 이후 강제 출국을 당했다. 당시 변호사였던 이 대통령은 재심을 청구해 요양 인정과 산업재해 보상금을 받을 수 있도록 도왔다고 한다.

갈락 씨는 이 대통령을 만난 자리에서 "알아봐 주시고 만나 뵐 수 있어 영광이고 감사하다"며 "비록 사고를 당했지만, 한국에 대해 늘 좋은 기억을 가지고 있다"고 말했다. 이에 이 대통령은 당시 상황을 회상하며 "산업재해를 당한 외국인들의 강제 출국이 흔하던 시절"이라며 "덕분에 지금 후배들은 억울한 일 없이 없다"고 했다.

그러면서 이 대통령은 "한국 사람들도 외국에 노동자로 많이 나가 일하는데 어떤 시기, 어느 곳에서 일하든 똑같은 자유를 가지고 있다"며 "억울했을 텐데 한국에 대해 좋은 기억을 가지고 있어 감사하다"고 부연했다.

또 이 대통령은 갈락 씨의 딸을 보며 "잘 키우셨다"고 덕담을 나누기도 했다. 함께한 김혜경 여사는 직접 수박 주스를 만들어 갈락 씨에게 권했다.

필리핀을 국빈방문한 이재명 대통령과 김혜경 여사가 4일 마닐라에서 인권변호사 시절 인연을 맺은 필리핀 노동자 아리엘 갈락 씨를 만나 기념촬영을 하고 있다. 연합뉴스 원본보기 아이콘

갈락 씨와 이 대통령의 인연은 이 대통령의 자서전에도 수록돼 있다. 이 대통령은 자서전에서 "갈락에게 그 돈이 사과나 위로가 될까 싶었다. 기쁘기보다 그날따라 내 굽은 팔은 더 많이 아팠고 술은 더 많이 마셨던 것 같다"고 썼다.

이날 이 대통령은 갈락 씨에게 자서전을 선물하고 기념사진도 찍었다. 강유정 청와대 대변인은 "한국과 필리핀 양국 정부는 국민 교류가 더욱 활성화하고 상대국에서 안전하게 체류할 수 있게 정책적·제도적 뒷받침을 더욱 강화할 것"이라고 밝혔다.

