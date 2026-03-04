현관이중잠금장치·호신용 경보기 등 6종 제공… 5월 29일까지 신청

기장군(군수 정종복)은 1인 가구를 대상으로 안전한 주거환경 조성을 위한 '1인 가구 안심물품 지원 사업'을 추진한다.


이 사업은 최근 1인 가구 증가에 따라 높아진 주거 안전 우려에 대응하기 위한 것으로, 범죄 예방과 생활안전 강화를 목표로 총 50가구를 선정해 안심물품을 지원한다.

지원 물품은 실생활 활용도가 높은 6종이다. ▲현관문이 일정 각도 이상 열리지 않도록 하는 '현관이중잠금장치' ▲비상시 경보음과 불빛이 작동하는 '호신용 경보기' ▲화재 발생 시 자동으로 소화 약제가 방출되는 콘센트 부착형 '화재패치' ▲기본 응급처치 물품으로 구성된 '응급키트' ▲주방 화재 대응용 '미니소화기' ▲버튼을 누르면 점등되는 '손전등' 등이 포함된다.


신청 기간은 3월 4일부터 5월 29일까지다. ▲주민등록상 기장군에 주소를 둔 1인 가구 또는 법정 한부모가정 ▲전세환산가액 2억원 이하 임차인 또는 개별공시지가 2억원 이하 자가 거주자 등 두 가지 요건을 모두 충족하면 신청할 수 있다. 단, 2025년 동일 사업 기수혜자는 제외된다.

Advertisement

꼭 봐야 할 주요 뉴스

"실화냐, 관리비 300만원 전기료 191만원" 66억 한강뷰 아파트도 예외 아니었다 "실화냐, 관리비 300만원 전기료 191만원" 66억 한...
AD

정종복 군수는 "1인 가구의 복지 증진과 사회안전망 구축을 위한 다양한 정책을 지속적으로 발굴·추진하겠다"고 말했다.


신청을 희망하는 군민은 기장군 홈페이지 '알림사항'에서 신청서를 내려받아 작성한 뒤 이메일 제출 또는 기장군청 가족복지과 방문 접수를 하면 된다. 자세한 내용은 기장군 홈페이지에서 확인할 수 있다.

기장군 안심물품 지원 안내문.

기장군 안심물품 지원 안내문.

AD
원본보기 아이콘


영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
영문 기사 보기

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
Advertisement

오늘의 인기정보

AD

함께 보면 좋은 기사

새로보기
Advertisement
Advertisement

오늘의 인기정보

AD

오늘의 인기정보

AD

내 안의 인사이트 깨우기

지식포켓

지식포켓

하루 3분, 퀴즈 풀고 시사 만렙!🔥
Plab+ 놀이와 실험, 그 이상의 확장!

플랩+

생각을 넓히는 실험실, 플랩+
3·1절 기념 나의 독립 DNA 찾기

3·1절 기념 나의 독립 DNA 찾기

당신이 추구하는 항쟁 스타일은?
Advertisement

오늘의 추천 컨텐츠

AD

오늘의 인기정보

AD

맞춤 콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

많이 본 뉴스

AD
Advertisement
Advertisement
Advertisement

놓칠 수 없는 이슈

Advertisement