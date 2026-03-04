4일 경제공급망 관계기간 합동 점검회의

강 차관보 "대체수입선 확보, 금융지원 확대"

미국과 이스라엘의 대이란 공습으로 석유·천연가스 등 자원 수급 불안이 커지자 정부가 경제공급망 긴급 점검에 나섰다. 정부는 호르무즈 해협을 둘러싼 긴장 고조에도 현재까지는 특이 동향은 없다고 판단했다. 다만 중동 지역 불확실성이 지속되는 만큼 주요 품목 수급 상황을 지속적으로 점검할 계획이다.

강기룡 재정경제부 차관보는 4일 오후 중동 사태로 인한 국내외 공급망 영향을 점검하고자 관계 기관 합동 점검회의를 열었다. 이번 회의에서는 에너지, 화학제품, 소재·장비 등 중동 의존도가 높은 경제안보품목 등의 수입 동향, 대체 가능성, 국내 생산여건 등을 종합적으로 점검하고 향후 대응방향이 논의됐다.

정부는 에너지의 경우 호르무즈 해협을 둘러싼 긴장이 고조되고 있음에도 현재까지 국내 수급 관련 특이동향은 없다고 파악했다. 정부 관계자는 "국제에너지기구(IEA) 기준 208일분의 비축유를 보유해 수급위기 대응력이 충분한 상황으로 평가됐다"고 설명했다.

대부분의 소재·부품·장비 품목의 경우에도 대체 수입선 확보나 국내 생산 전환이 가능해 현재까지 중동 상황이 국내 수급에 미치는 영향은 제한적인 것으로 평가됐다.

다만 나프타는 수입 물량 중 호르무즈 해협을 거쳐 오는 비중이 54%로, 상황 장기화 시 수급 우려가 있어 수출 물량 내수 전환 등 지원방안을 마련할 계획이다.

정부 관계자는 "향후 중동 상황 전개양상의 불확실성이 큰 만큼, 관계 기관 합동 비상대응반을 중심으로 국내외 공급망을 안정적으로 관리하는 데 만전을 기하기로 했다"고 말했다.

정부는 중동 사태와 관련한 기업 애로사항을 신속히 파악하기 위해 업계와의 소통을 강화하고, 코트라(KOTRA) 내 기업지원 헬프데스크 등을 통해 대체수입처 발굴 등 맞춤형 지원을 추진할 계획이다.

또한 국제유가 변동성 확대에 대응하기 위해 중동 외 물량 등 추가물량 확보와 함께 해외생산분 도입, 공동비축 우선구매권 행사 등 비상매뉴얼상 조치사항도 철저히 준비하는 한편, 필요시 비축유 방출 등을 통해 신속히 대응해 나간다는 방침이다.

특히 공급망안정화기금을 통해 원유 등의 구매자금 및 긴급 운영자금 지원을 확대한다. 한국수출입은행 내 '공급망기금 비상대응반'을 가동하고 북미·중남미 등 중동 외 지역으로부터의 원유 구매자금 지원 한도 확대 등을 추진하고, 국제유가 변동성 확대로 인한 피해기업 발생 시 자금소요를 파악해 필요자금을 신속히 지원할 계획이다.

강 차관보는 "중동 지역의 불확실성이 지속되고 있는 만큼 관계 부처와 긴밀히 협력해 주요 품목의 수급 상황을 지속 점검하겠다"면서 "우리 기업이 원활하게 대체 물량을 확보할 수 있도록 필요한 지원을 아끼지 않고, 국내 공급망이 안정적으로 유지될 수 있도록 선제적으로 대응해 나가겠다"고 말했다.

