마닐라 메트로폴리탄 극장서 열린 행사 참석

양국 수교 77주년 기념

"열심히 공부해 한국어로 마음껏 부를 날 오길"

우승팀에 한국 왕복 항공권 수여

이재명 대통령과 함께 필리핀을 국빈 방문 중인 김혜경 여사가 4일 오전 마닐라 메트로폴리탄 극장에서 열린 케이팝 커버댄스 경연대회 '모두의 케이팝(Everyone's Kpop)' 축제에 참석했다고 안귀령 청와대 부대변인이 밝혔다.

이번 일정은 양국 수교 77주년을 기념해 필리핀 내 케이팝 문화를 이끌어온 필리핀 청년들을 격려하고, 케이팝을 매개로 양국 간 상호 이해와 문화 교류의 가치를 더욱 확장하기 위해 마련됐다.

지난해 해외한류실태조사에 따르면 필리핀은 한국 문화에 대해 가장 높은 호감도를 가지고 있는 나라다. 주필리핀한국문화원은 이러한 열기에 힘입어 2023년부터 매년 케이팝 커버댄스 경연대회를 포함한 '모두의 케이팝' 축제를 개최해왔다. 특히 왕중왕전 형식으로 진행된 이번 행사에는 온라인 예선 심사를 통해 선발된 4개 팀이 본선에 진출해 열정적인 공연을 펼쳤다.

이른 아침부터 현지 고등학교 학생들과 케이팝 팬들이 모여들어 1000석 규모의 행사장은 이내 관객들로 가득 찼다. 사회를 맡은 아이 델라 크루즈가 김 여사를 소개하자 객석에서는 큰 환호와 박수가 터져 나왔고, 김 여사는 손을 흔들고 관객들과 악수를 나누며 환영에 화답했다.

김 여사는 인사말을 통해 "한국 문화를 누구보다 사랑하는 여러분을 필리핀 마닐라에서 뵙게 되어 정말 반갑다"고 말했다. 이어 "대표적인 한국 문화인 케이팝을 통해 전 세계 사람들이 친구가 되고 서로를 이해하고 있다"며 "오늘 무대가 서로의 문화를 이해하고 우정을 쌓는 소중한 시간이 되기를 바란다"고 전했다.

'메라키', '와일드카드', '알파', '패러다임' 등 참가팀의 무대가 이어질 때마다 공연장은 함성과 박수로 가득 찼습니다. 김 여사 역시 박수로 리듬을 맞추며 공연에 몰입한 모습으로 참가자들을 응원했다.

축하공연도 이어졌다. 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'에서 캐릭터 '미라'의 타갈로그어 보컬을 맡은 필리핀 가수 베니스가 '골든'을 선보였고, 한국 음악 경연 프로그램 '싱어게인4'의 준우승자인 필리핀 가수 그윈 도라도는 한국 가수 윤종신의 '환생'을 불러 관객들의 큰 호응을 얻었다.

심사위원으로 참여한 세계적인 댄스 스튜디오 '원밀리언'의 대표이자 안무가인 리아킴은 "참가자들과 관객들 모두 매우 열정적이어서 한국 안무가로서 깊은 감명을 받았다"며 "참가자들의 뛰어난 실력도 인상적이었지만 무엇보다 경쟁을 넘어 무대를 즐기는 모습이 특히 보기 좋았다"고 했다.

이날 경연대회에서는 참가팀 '패러다임'이 우승을 차지했으며, 우승팀에게는 한국 왕복 항공권과 '원밀리언'의 댄스 강좌 수강권이 수여됐습니다. 김 여사는 우승팀에게 시상하고 기념촬영을 했다. 김 여사는 "참가자들의 무대도 매우 감동적이었지만 객석에서 함께 응원해준 여러분의 모습도 큰 감동이었다"고 말하자 객석에서는 큰 함성과 박수가 터져 나왔다.

김 여사는 관객들과 인사를 나누고 셀카를 찍은 뒤, 행사를 위해 수고한 자원봉사자들을 격려하며 일정을 마무리했다. 김 여사는 "케이팝을 사랑하는 필리핀 청년들에게 매우 감사한 마음을 느낀다"며 "앞으로도 양국 간 우호적인 문화 교류가 계속 이어지기를 기대한다"고 밝혔다. 또 김 여사는 "필리핀 청년들이 한국 문화에 대한 애정으로 한국어까지 배우고 있다고 들었다"며 "지금처럼 열심히 공부해 케이팝 애창곡을 한국어로 마음껏 부를 수 있는 날이 오기를 응원한다"고 말했다. 이번 행사에는 에릭 제루도 필리핀 문화예술위원장도 참석했다.

