한울본부, 신한울3·4호기 용접사 키운다… 상반기 교육생 모집

영남취재본부 김수로기자

입력2026.03.04 11:08

울진 지역 전문인력 양성·일자리 창출 기대

한국수력원자력 한울원자력본부(본부장 이세용)는 한수원, 울진군, 현대 컨소시엄이 참여한 '신한울 3, 4호기 건설사업에 대한 지역상생협력 협약서'에 따라 울진지역 주민 대상으로 '신한울 3·4호기 지역민 대상 용접사 양성' 상반기 교육생을 3월 4일부터 3월 18일까지 2주간 모집한다.


본 교육과정은 현장 맞춤형 인재 양성과 취업 연계를 통한 일자리 창출 등 지역경제 활성화를 위해 개설됐으며 2025년 하반기 수료자 중 자격취득자 전원이 신한울 3·4호기 건설 관련 회사에 채용됐다.

교육은 4월 1일부터 6월 30일까지 12주 과정이며, 울진군에 주민등록을 1년 이상 두거나 2년 이상 거주한 자에 한해 우선 선발한다.


상세 모집 요강은 신한울 3·4호기 건설 홈페이지에서 확인할 수 있고, 자세한 문의는 신한울 3·4호기 주설비공사 현장 사무실로 하면 된다.

한울원자력본부.

영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr
