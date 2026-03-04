李대통령, 싱가포르·필리핀 순방 마지막 날…4일 오후 귀국

마지막 날, 한-필리핀 비즈니스포럼·동포간담회 일정 소화

아세안 주요국과 경제 협력 확대

이재명 대통령이 4일 필리핀 마닐라에서 순방 일정을 마치고 귀국한다.

이 대통령은 이날 오전 필리핀 국립묘지 '영웅 묘지'를 방문해 한국전 참전 기념비에 헌화하고 생존해 있는 참전용사와 후손들을 만날 계획이다.

이어 이 대통령은 한·필리핀 비즈니스 포럼에 참석해 양국 기업인들을 격려한 뒤 동포들과 오찬 간담회를 찾는다.

동포 간담회를 끝으로 이 대통령은 3박 4일간의 싱가포르·필리핀 국빈 방문 일정을 마무리한다. 이 대통령은 이날 오후 필리핀에서 출발해 오후 늦게 귀국한다.

이번 순방에서 이 대통령은 아세안(ASEAN·동남아시아국가연합) 핵심 국가인 싱가포르·필리핀 정상과 회담을 통해 아세안과 신뢰 관계를 더욱 다졌다. 특히 인공지능(AI)·원전·조선·방산 등 첨단기술 분야에서 양해각서(MOU)를 체결했다. 싱가포르와는 자유무역협정(FTA) 개선 협상을 개시하기로 합의했다.

아울러 이 대통령은 싱가포르·필리핀 정상회담에서 최근 불안정해진 국제정세에 관한 인식을 공유하고 함께 위기를 이겨나가자는 데 공감대를 마련했다.





