본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

청와대

李대통령, 싱가포르·필리핀 순방 마지막 날…4일 오후 귀국

임철영기자

입력2026.03.04 06:41

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

마지막 날, 한-필리핀 비즈니스포럼·동포간담회 일정 소화
아세안 주요국과 경제 협력 확대

이재명 대통령이 4일 필리핀 마닐라에서 순방 일정을 마치고 귀국한다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

이 대통령은 이날 오전 필리핀 국립묘지 '영웅 묘지'를 방문해 한국전 참전 기념비에 헌화하고 생존해 있는 참전용사와 후손들을 만날 계획이다.


이어 이 대통령은 한·필리핀 비즈니스 포럼에 참석해 양국 기업인들을 격려한 뒤 동포들과 오찬 간담회를 찾는다.

동포 간담회를 끝으로 이 대통령은 3박 4일간의 싱가포르·필리핀 국빈 방문 일정을 마무리한다. 이 대통령은 이날 오후 필리핀에서 출발해 오후 늦게 귀국한다.


이번 순방에서 이 대통령은 아세안(ASEAN·동남아시아국가연합) 핵심 국가인 싱가포르·필리핀 정상과 회담을 통해 아세안과 신뢰 관계를 더욱 다졌다. 특히 인공지능(AI)·원전·조선·방산 등 첨단기술 분야에서 양해각서(MOU)를 체결했다. 싱가포르와는 자유무역협정(FTA) 개선 협상을 개시하기로 합의했다.

연합뉴스

연합뉴스

원본보기 아이콘

아울러 이 대통령은 싱가포르·필리핀 정상회담에서 최근 불안정해진 국제정세에 관한 인식을 공유하고 함께 위기를 이겨나가자는 데 공감대를 마련했다.




임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"항공권 이미 구입했어요"…연차 3일이면 9일 쉬는 황금연휴 언제 "항공권 이미 구입했어요"…연차 3일이면 9일 쉬는... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"돈 없어도 행복하다는 옛말"'쓸쓸함'마저 빈부격차

7만 원대 판 삼전, 21만원에 재진입 했는데…침착맨 어쩌나

'단종 열풍'에 조용하던 마을 2시간 줄 선다

"다들 월 400만원 받는데 나만 왜"…연봉 협상 끝나자 절반이 '불만족'

중동 관광객 100만명 갇혔는데…부자들은 '전세기 탈출', 요금 3배↑

"자정에도 거래 가능할까" 한국형 ATS의 미래는

"전부 환불 조치" '두바이' 글자에 한숨…중동 리스크 직격탄 맞은 곳

새로운 이슈 보기