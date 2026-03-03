李대통령 "한·필리핀, 조선 잠재력 무궁무진…최적의 원전 파트너"

한-필리핀 정상 공동언론발표

李 "핵심 광물·공급망 협력 확대"

인프라, 방산 등 전략 산업 맞손

이재명 대통령과 페르디난드 마르코스 필리핀 대통령이 3일 마닐라 말라카냥궁에서 공동언론발표를 마친 뒤 악수하고 있다. 연합뉴스

필리핀을 국빈 방문 중인 이재명 대통령은 3일(현지시간) 페르디난드 마르코스 주니어 필리핀 대통령과 정상회담을 갖고 조선, 원전, 공급망, 인공지능(AI) 등 신성장 분야에서 협력을 더욱 확대하기로 했다고 밝혔다.

이 대통령은 이날 오후 마닐라 말라카냥궁에서 마르코스 대통령과 정상회담을 가진 뒤 공동언론발표에서 이같이 밝혔다.

이 대통령은 "선박 건조량 기준 각각 세계 2위와 4위인 조선 강국으로서, 양국 간 조선 협력의 잠재력은 무궁무진하다"며 "양국이 힘을 모을수록 양국 조선 산업의 경쟁력은 강화되고, 공동 성장의 시너지 효과를 창출할 것으로 확신한다"고 강조했다.

이어 이 대통령은 "원전 분야에서도 실질 협력을 강화해 나가기로 했다"면서 "'필리핀 바탄원전 재개 타당성 조사' 결과 및 '신규 원전 사업 도입 협력 MOU'를 기초로 양국은 최적의 원전협력 파트너로 자리매김하게 될 것"이라고 기대감을 드러냈다.

바탄 원전은 1976년 착공했지만 이후 건설이 중단됐다. 하지만 필리핀 정부가 전력난 해결을 위해 건설을 재추진하겠다고 밝혔다. 여기에 한국 기업이 참여할 경우 동남아 원전 시장 진출의 교두보로 삼을 수 있다는 기대감이 나오고 있다.

이재명 대통령이 3일 마닐라 말라카냥궁에서 한-필리핀 정상회담 후 열린 페르디난드 마르코스 대통령과의 공동언론발표에서 발언하고 있다. 연합뉴스

아울러 이 대통령은 "한국은 첨단기술을, 필리핀은 풍부한 광물자원을 보유하고 있다는 점에서 양국은 핵심 광물 분야에서도 이상적인 파트너"라면서 "이번에 체결된 '핵심 광물 협력 MOU'에 기초해서 핵심 광물 및 공급망 관련 실질 협력을 더욱 확대하기로 했다"고 소개했다.

또 이 대통령은 "한-필리핀 FTA에 기초해 더욱 확대될 수 있도록 하고 기업들의 애로사항을 획기적으로 해소했다"고 알렸다. 인프라·방산 등 전략적 산업 분야에서 협력을 더욱 강화하기로 했다는 사실도 전했다.

그는 "존경하는 마르코스 대통령께서는 필리핀에 방문 또는 거주하는 우리 국민의 생명과 안전을 보호하기 위해서 정부 차원에서 최선을 다하겠다고 약속해 주셨다"며 "저도 한국 내 필리핀 노동자들의 안전, 다문화 가정의 안정적인 정착을 위해서 지속적인 관심을 기울이겠다고 말씀드렸다"고 다짐했다.

한편 이 대통령은 국빈 방문을 계기로 양국 간 국민 교류가 더 늘어날 것이라고 기대했다. 지난해 필리핀을 방문한 한국인은 총 135만명으로 외국인 중 가장 많았다.

이 대통령은 타갈로그어로 "마라밍 살라맛 포(Maraming Salamat Po·대단히 감사합니다)라고 말하며 발표를 마무리했다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



