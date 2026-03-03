본문 바로가기
넷마블, 모바일 방치형 RPG '스톤에이지 키우기' 글로벌 출시

노경조기자

입력2026.03.03 15:46

원작 감성 계승…인게임 재화 획득 이벤트

넷마블 은 모바일 방치형 역할수행게임(RPG) '스톤에이지 키우기'를 글로벌(중국 등 일부 국가 제외) 정식 출시했다고 3일 밝혔다.


'스톤에이지 키우기'. 넷마블 제공

넷마블엔투가 개발한 이 게임은 전 세계 2억명이 즐긴 스테디셀러 '스톤에이지' 지식재산권(IP)의 최신작이다. 공룡을 비롯한 매력적인 펫이 파트너로 등장하는 원작의 감성과 핵심 재미를 계승하는 동시에 간편하고 직관적인 시스템을 탑재했다. 포획, 탑승 등 핵심 콘텐츠는 모바일 환경에 맞춰 재해석했다.

이용자들은 최대 6명의 조련사와 18기의 펫을 조합해 24기에 달하는 대규모 덱을 구성하고, 나만의 전략을 펼칠 수 있다. 모가로스, 베르가, 얀기로 등 원작 인기 펫들은 본연의 개성을 유지하면서도 한층 귀여운 모습으로 재등장해 수집욕을 자극한다.


이 밖에 수많은 펫이 동시 출전하는 대규모 레이드 콘텐츠 '강림전', 서버 최강 자리를 놓고 경쟁하는 '천공의 탑', 실시간으로 상대방 수확물을 노리는 '양식장', 부족원들과 힘을 모아 침공을 막아내는 '메카펫 사냥' 등 다양한 경쟁·협력 콘텐츠를 즐길 수 있다.


넷마블은 '스톤에이지 키우기' 정식 출시를 기념해 인게임 주요 재화인 '펫 뽑기권'과 '블루젬'을 최대 1만개씩 얻을 수 있는 이벤트를 진행한다. 또 매일 게임에 접속만 해도 출석 이벤트 보상으로 출시일 기준 등장하는 모든 펫을 얻을 수 있으며, 2일차 출석 보상으로는 탑승펫 '푸테라'를 제공한다.

'스톤에이지 키우기'는 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에서 내려받을 수 있다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr
