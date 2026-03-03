경남교육청, 학교 급식종사자 5900여명 '폐암 예방 건강검진'

진단부터 치료·사후 관리까지

검진비, 교육청서 직접 지급

경남교육청이 3월부터 공·사립 학교 급식실에서 일하는 종사자 5900여명을 대상으로 '폐암 예방 건강검진'을 한다.

도 교육청은 2022년부터 단계적으로 운영해 온 폐암 예방 검진을 올해부터 한층 강화해, 일하는 직원의 건강권을 보호하고 안전한 근무환경을 만든다고 3일 밝혔다.

강화된 검진은 ▲자체 개발 문진표 작성 ▲직업환경의학과 전문의 진료 ▲저선량 흉부 CT(전산화 단층촬영) ▲검진 결과를 기반으로 한 사후 관리까지 하나의 과정으로 통합해 운영된다.

특히 전문의가 급식실의 작업 환경과 업무 특성을 고려해 직접 상담을 진행한다.

일회성 검사가 아닌 검사 결과에 따라 이후 관리까지 책임지는 '예방 중심의 선순환 건강 관리 체계'를 만드는 것이 핵심이다.

이를 위해 도 교육청은 산업보건의 자문을 거친 정교한 문진표 개발, 검사 결과 정확성을 높이기 위한 급식종사자 대상 문진표 작성 교육, 도내 국가 폐암 검진 수행기관 10곳 지정 및 담당자 연수 등 사전 준비를 마쳤다.

아울러 교육청이 검진 비용을 병원에 직접 지급해 학교 현장의 행정 업무를 줄이고 검사를 받는 사람의 편의를 높였다.

건강검진은 문진표 작성을 바탕으로 전문의 상담과 저선량 흉부 CT(전산화 단층촬영) 순으로 진행한다.

검사 결과에서 폐암이 의심된다는 소견이 나오면 정밀 검사를 받을 수 있도록 추가 비용을 지원한다.

검사 결과에 따라 추적 관찰이 필요한 대상자는 정기적으로 건강 상태를 확인하고, 추가 진료가 필요한 경우에는 상태가 나빠지지 않도록 꾸준히 살필 계획이다.

폐암을 진단받으면 지난해 7월 수립한 '급식종사자 폐암 관리 종합계획'에 따라 산업재해 승인 절차를 안내하고 건강 관리를 돕는다.

치료를 마친 뒤에는 업무 적합성 평가를 통해 안정적으로 일터에 복귀할 수 있도록 입체적인 지원책을 펼칠 예정이다.

박종훈 교육감은 "이번 건강검진은 현장 의견을 충분히 반영해 사전 준비 단계부터 체계적으로 추진해 왔다"라며 "학교 현장에서 혼선 없이 안정적으로 운영되도록 지원을 지속하고, 급식종사자의 건강 보호를 위한 관리 체계를 더욱 내실 있게 운영해 나가겠다"고 말했다.





