암사자 앞발 내밀어 바지 낚아채자 '아수라장'…먹이 주려던 10세 소녀 '아찔'

중국의 한 동물원에서 10세 소녀가 사자에게 먹이를 주려다 공격을 당해 크게 다칠 뻔한 사고가 발생했다.

3일 연합뉴스TV는 양쯔완바오 등 중국 현지 언론을 인용해 동물원에서 안전 수칙 위반으로 인해 10세 소녀가 암사자의 공격을 당했다고 보도했다. 사고는 지난달 26일 일어났다. 중국 광둥성 산터우시의 중산공원 동물원에서 사자에게 먹이를 주던 10세 소녀가 암사자에게 공격당했다. 언론 보도와 사회관계망서비스(SNS)를 통해 공개된 영상에는 우리 안에 있던 암사자가 먹이를 든 소녀를 발견한 뒤 흥분하며 공격적으로 돌변하는 장면이 담겼다.

영상을 보면, 암사자가 갑자기 철창 사이로 앞발을 내밀어 소녀의 바지를 낚아챈 뒤 강하게 잡아당겼다. 소녀는 중심을 잃고 앞으로 끌려갈 뻔했으며, 현장은 순식간에 아수라장이 됐다. 주변에 있던 어른이 급히 달려와 아이를 떼어내려 했으나, 사자는 쉽게 놓아주지 않았다. 구조 과정은 약 30초가량 이어졌으며, 사자를 막대로 밀어내는 등 가까스로 저지한 끝에 아이를 구출할 수 있었다. 소녀는 다리에 경미한 찰과상을 입었으며, 병원에서 광견병 백신을 접종한 뒤 귀가한 것으로 전해졌다. 다행히 생명에는 지장이 없는 것으로 확인됐다.

조사 결과, 이번 사고는 사육사가 안전 규정을 어기고 관람객을 '안전 격리 구역' 안으로 들여보내면서 발생한 것으로 드러났다. 해당 구역은 맹수와의 직접 접촉을 엄격히 금지하는 공간이다. 동물원 측은 "본 공원의 관리 부실로 발생한 문제"라며 공식으로 사과했다. 이어 "현재 동물원은 영업을 중단하고 시설 정비와 안전 점검을 진행 중이며, 해당 사육사는 직무 정지 처분을 받았다"고 밝혔다. 현지 당국도 추가 안전 점검과 책임 소재 규명에 착수한 것으로 알려졌다.

동물원에서 맹수 관련 사고가 발생한 사례는 이번이 처음이 아니다. 2016년 중국 베이징의 바다링 야생동물원에서는 차량에서 내린 여성이 호랑이의 공격을 받아 숨지는 사고가 발생해 큰 충격을 안긴 바 있다. 당시에도 안전 수칙 위반이 사고의 직접적인 원인으로 지목됐다. 미국 신시내티 동물원에서는 2016년 어린이가 고릴라 우리에 떨어지는 사건이 발생해 동물원 측이 고릴라를 사살하는 조처를 하면서 안전 관리 논란이 일었다. 해당 동물원 측은 재발 방지를 약속했지만, 관람객 안전 확보를 위한 실질적 대책 마련이 뒤따르지 않을 경우 유사 사고는 언제든 반복할 수 있다. 특히, 맹수와의 거리는 단 몇 센티미터라도 생명과 직결될 수 있기에 각별한 주의가 요구된다.





방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr



