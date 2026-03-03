본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

세화병원, 이영진 부원장 영입… 난임·생식내분비 진료 강화

영남취재본부 조충현기자

입력2026.03.03 12:41

시계아이콘00분 35초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

3월부터 본격 진료… 맞춤형 난임 치료 역량 고도화

세화병원(병원장 이상찬)은 난임 진료 전문성과 여성 생식내분비 분야 역량 강화를 위해 풍부한 임상 경험을 갖춘 이영진 부원장을 영입했다고 3일 전했다.


이영진 신임 부원장은 3월부터 본격적인 진료를 시작할 예정이다.

세화병원 이영진 부원장. 세화병원 제공

세화병원 이영진 부원장. 세화병원 제공

AD
원본보기 아이콘

이 부원장은 고신대학교 의과대학을 졸업하고 고신대학교 의과대학원에서 석사 학위를 취득했으며, 고신대학교 복음병원에서 산부인과 전문의를 수료했다. 이후 메디우먼여성의원 원장, 개금미래여성병원 과장, 좋은강안병원 산부인과 과장 등을 역임하며 여성질환과 난임 진료 분야에서 폭넓은 임상 경험을 쌓았다.

또 대한산부인과학회, 대한산부인과내분비학회, 대한산부인과초음파학회 정회원으로 활동하며 학술 연구와 진료 역량을 지속적으로 강화해왔다. 특히 생식내분비 질환, 배란장애, 고령 임신, 반복 착상 실패 등 난임 환자 개개인의 상태에 맞춘 맞춤형 진료에 강점을 지닌 것으로 평가받고 있다.


세화병원은 이번 의료진 영입을 계기로 여성 생식내분비와 난임 진료 분야 전문성을 한층 강화하고, 부설 난임의학연구소와의 협업을 통해 환자 맞춤형 치료 시스템을 더욱 고도화할 계획이다.


이상찬 병원장은 "이영진 부원장은 풍부한 임상 경험과 섬세한 진료 스타일을 갖춘 의료진으로, 난임으로 어려움을 겪는 환자들에게 큰 힘이 될 것"이라며 "환자 중심 진료 시스템과 전문 의료진 확충을 통해 신뢰받는 난임 전문 의료기관으로 자리매김하겠다"고 말했다.




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"뭐야?" 삼성전자도 뜬금없는 하한가… 눈 빠져라 출퇴근길 '주식창' 보며 전전긍긍[넥스트레이드 1년]② "뭐야?" 삼성전자도 뜬금없는 하한가… 눈 빠져라 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"유튜버 궤도 포토카드 얻으려 책 20권 샀다"…'아이돌 앨범깡' 닮아가는 서점가

"배 타는데만 2시간"…영화 한 편에 뒤집힌 청령포, 단종 성지 북새통

부모가 산에 버렸던 中 여성, 연 매출 500억 패션 브랜드 오너로

"부자 되려고 왔는데"…'꿈의 도시' 두바이 공격에 인플루언서들 혼란

졸음운전 차량에 쓰러진 16살 외동딸, 장기기증으로 6명에 새 삶 선물

미-이란 자폭드론 투입은 '장기전 대비용'

"이란 리스크보다 신용불안이 더 위험할 수도"

새로운 이슈 보기