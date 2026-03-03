세화병원, 이영진 부원장 영입… 난임·생식내분비 진료 강화

3월부터 본격 진료… 맞춤형 난임 치료 역량 고도화

세화병원(병원장 이상찬)은 난임 진료 전문성과 여성 생식내분비 분야 역량 강화를 위해 풍부한 임상 경험을 갖춘 이영진 부원장을 영입했다고 3일 전했다.

이영진 신임 부원장은 3월부터 본격적인 진료를 시작할 예정이다.

이 부원장은 고신대학교 의과대학을 졸업하고 고신대학교 의과대학원에서 석사 학위를 취득했으며, 고신대학교 복음병원에서 산부인과 전문의를 수료했다. 이후 메디우먼여성의원 원장, 개금미래여성병원 과장, 좋은강안병원 산부인과 과장 등을 역임하며 여성질환과 난임 진료 분야에서 폭넓은 임상 경험을 쌓았다.

또 대한산부인과학회, 대한산부인과내분비학회, 대한산부인과초음파학회 정회원으로 활동하며 학술 연구와 진료 역량을 지속적으로 강화해왔다. 특히 생식내분비 질환, 배란장애, 고령 임신, 반복 착상 실패 등 난임 환자 개개인의 상태에 맞춘 맞춤형 진료에 강점을 지닌 것으로 평가받고 있다.

세화병원은 이번 의료진 영입을 계기로 여성 생식내분비와 난임 진료 분야 전문성을 한층 강화하고, 부설 난임의학연구소와의 협업을 통해 환자 맞춤형 치료 시스템을 더욱 고도화할 계획이다.

이상찬 병원장은 "이영진 부원장은 풍부한 임상 경험과 섬세한 진료 스타일을 갖춘 의료진으로, 난임으로 어려움을 겪는 환자들에게 큰 힘이 될 것"이라며 "환자 중심 진료 시스템과 전문 의료진 확충을 통해 신뢰받는 난임 전문 의료기관으로 자리매김하겠다"고 말했다.





