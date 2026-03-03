본문 바로가기
증권
한국투자증권, MTS 개편…투자정보·배당투자 기능 강화

조슬기나기자

입력2026.03.03 11:28

00분 58초 소요
한국투자증권은 투자 정보 접근성과 자산관리 편의성을 강화하는 모바일 애플리케이션 업데이트를 진행했다고 3일 밝혔다.

먼저 상장지수펀드(ETF) 투자 수요가 확대되는 흐름에 맞춰 관련 정보 접근성을 한층 강화했다. 앱 내 'ETF 마켓' 메뉴를 신설해 국내 상장 ETF 정보를 한눈에 확인할 수 있도록 했으며, 연금 및 개인종합자산관리계좌(ISA) 계좌별 조회 기능도 추가했다. 기존 투자정보 메뉴 역시 개편해 ETF 관련 정보를 보다 쉽게 탐색할 수 있도록 사용자 동선을 최적화했다.


금융상품 탐색과 관리 편의성도 높였다. 상품 홈 화면을 개선해 고객이 주요 상품을 보다 직관적으로 확인하고 관리할 수 있도록 했다. 또한 나의 환매조건부채권(RP) 및 나의 발행어음 상품 조회 기능을 고도화해 보유 현황을 보다 명확하게 확인할 수 있도록 했다.

배당 투자 확대 흐름에 맞춰 배당 투자 고객을 위한 서비스도 강화했다. 기존에 분산돼 있던 배당 정보를 통합해 ▲현재 배당 정보 조회 ▲배당 예정 및 지급 예정 일정 확인 ▲개인 배당 내역 통합 조회 ▲한국 및 미국 배당 서비스 통합 제공이 가능하도록 했다. 특히 국내 주식 배당 관련 알림 서비스를 새롭게 도입해 배당락 임박, 배당 예정, 배당금 입금 등 주요 이벤트를 앱 푸시 알림으로 제공함으로써 투자 일정 관리 편의성을 높일 것으로 기대된다.


자산관리 기능도 고도화했다. 고객이 투자 성과를 보다 명확하게 파악할 수 있도록 실현손익 표시 체계를 전면 개편해 상품 유형별 및 기간별 손익을 체계적으로 확인할 수 있도록 개선했다. 또한 거래 결과를 보다 직관적으로 이해할 수 있도록 화면 구성과 정보 표시 방식을 정비했다.


한국투자증권은 "이번 앱 업데이트는 개인 투자자의 투자 방식이 다양해지고 투자 수요가 확대되는 흐름을 반영해, 투자 정보 접근성과 자산관리 편의성을 강화하는 데 중점을 뒀다"며 "앞으로도 고객이 보다 쉽고 효율적으로 투자할 수 있도록 디지털 투자 환경을 지속적으로 고도화해 나가겠다"고 말했다.




조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr
