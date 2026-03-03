캐시워크, '포브스코리아 최고의 브랜드' 2년 연속 수상

건강관리 앱 부문 1위

넛지헬스케어는 건강관리 앱 캐시워크가 '2026 포브스코리아 소비자 선정 최고의 브랜드 대상'에서 건강관리 앱 부문 1위를 수상했다고 3일 밝혔다.

캐시워크는 2017년 출시 이후 걷기를 중심으로 한 디지털 헬스케어 모델을 구축해온 건강관리 앱이다. 캐시워크는 걷기 경험을 팀 기반 챌린지 플랫폼 '팀워크', 러닝 콘텐츠 '러닝 크루', 건강 데이터 기록 서비스, 멘탈케어 서비스 '트로스트' 등으로 확장하며 생활 전반의 건강을 통합 관리하는 방향으로 고도화하고 있다.

송승근 넛지헬스케어 대표가 '2026 포브스코리아 소비자선정 최고의 브랜드 대상'에서 수상하고 있다.

올해 1월 기준 국내 캐시워크의 누적 다운로드 수는 2900만 건을 돌파했다. 미주 시장에 이어 일본 시장까지 진출하며 글로벌 헬스케어 플랫폼으로서의 도약을 본격화하고 있다.

송승근 넛지헬스케어 대표는 "2년 연속 포브스코리아 소비자선정 최고의 브랜드 대상에 선정된 것은 캐시워크를 꾸준히 이용해주신 사용자 여러분 덕분"이라며 "국내 시장을 넘어 전 세계인이 매일 사용하는 '건강 슈퍼앱'으로 진화하며 글로벌 헬스케어 시장에서도 의미 있는 성과를 만들어가겠다"고 했다.





