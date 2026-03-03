본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

중기·벤처

캐시워크, '포브스코리아 최고의 브랜드' 2년 연속 수상

최호경기자

입력2026.03.03 09:40

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

건강관리 앱 부문 1위

넛지헬스케어는 건강관리 앱 캐시워크가 '2026 포브스코리아 소비자 선정 최고의 브랜드 대상'에서 건강관리 앱 부문 1위를 수상했다고 3일 밝혔다.


캐시워크는 2017년 출시 이후 걷기를 중심으로 한 디지털 헬스케어 모델을 구축해온 건강관리 앱이다. 캐시워크는 걷기 경험을 팀 기반 챌린지 플랫폼 '팀워크', 러닝 콘텐츠 '러닝 크루', 건강 데이터 기록 서비스, 멘탈케어 서비스 '트로스트' 등으로 확장하며 생활 전반의 건강을 통합 관리하는 방향으로 고도화하고 있다.

송승근 넛지헬스케어 대표가 '2026 포브스코리아 소비자선정 최고의 브랜드 대상'에서 수상하고 있다. 넛지헬스케어

송승근 넛지헬스케어 대표가 '2026 포브스코리아 소비자선정 최고의 브랜드 대상'에서 수상하고 있다. 넛지헬스케어

AD
원본보기 아이콘

올해 1월 기준 국내 캐시워크의 누적 다운로드 수는 2900만 건을 돌파했다. 미주 시장에 이어 일본 시장까지 진출하며 글로벌 헬스케어 플랫폼으로서의 도약을 본격화하고 있다.


송승근 넛지헬스케어 대표는 "2년 연속 포브스코리아 소비자선정 최고의 브랜드 대상에 선정된 것은 캐시워크를 꾸준히 이용해주신 사용자 여러분 덕분"이라며 "국내 시장을 넘어 전 세계인이 매일 사용하는 '건강 슈퍼앱'으로 진화하며 글로벌 헬스케어 시장에서도 의미 있는 성과를 만들어가겠다"고 했다.




최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"뭐야?" 삼성전자도 뜬금없는 하한가… 눈 빠져라 출퇴근길 '주식창' 보며 전전긍긍[넥스트레이드 1년]② "뭐야?" 삼성전자도 뜬금없는 하한가… 눈 빠져라 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"유튜버 궤도 포토카드 얻으려 책 20권 샀다"…'아이돌 앨범깡' 닮아가는 서점가

"배 타는데만 2시간"…영화 한 편에 뒤집힌 청령포, 단종 성지 북새통

부모가 산에 버렸던 中 여성, 연 매출 500억 패션 브랜드 오너로

"부자 되려고 왔는데"…'꿈의 도시' 두바이 공격에 인플루언서들 혼란

졸음운전 차량에 쓰러진 16살 외동딸, 장기기증으로 6명에 새 삶 선물

미-이란 자폭드론 투입은 '장기전 대비용'

"이란 리스크보다 신용불안이 더 위험할 수도"

새로운 이슈 보기