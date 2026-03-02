본문 바로가기
Dim영역
경제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

황종우 해수장관 후보자 "부산 이전 후 첫 장관, 무겁게 받아들여"

세종=강나훔기자

입력2026.03.02 15:27

시계아이콘00분 50초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

부산 출생·부산동고 졸업 정통 해수부 관료
해수부 부산 이전 이후 첫 장관 후보자, 조직 안정·정책 연속성 시험대

황종우 해수장관 후보자 "부산 이전 후 첫 장관, 무겁게 받아들여"
AD
원본보기 아이콘

황종우 한국해양재단 이사가 해양수산부 장관 후보자로 2일 지명됐다. 부산 출신에 해수부가 부산으로 이전한 이후 첫 장관 후보자라는 점에서 상징성이 크다는 평가가 나온다.


황 후보자는 이날 소감문을 통해 "국제정세가 엄중한 시기에 해수부 부산 이전 후 첫 장관 후보자가 된 것을 영광스럽고 무겁게 받아들인다"며 "여러모로 부족하지만 성실하게 청문회를 준비하겠다"고 밝혔다.

1967년 부산 출생인 황 후보자는 부산동고와 서울대 사법학과를 졸업한 뒤 1995년 제38회 행정고시에 합격해 공직에 입문했다. 이후 해수부 법무담당관실, 해양환경과, 해운정책과, 항만물류과 등 주요 보직을 두루 거치며 해운·항만·수산 정책 전반을 담당했다.


대통령비서실 연설비서관실 행정관과 제1부속비서관실 선임행정관 등을 지냈고, 해수부 대변인과 해사안전국장, 기획조정실장 등 핵심 보직을 역임했다. 최근까지는 한국해사협력센터 국제협력위원장을 맡아 국제 해양 협력 업무를 이끌어왔다.


해수부는 지난해 말 장관 공석 이후 수개월간 차관 대행 체제로 운영돼 왔다. 특히 북극항로 전략, 해양안전 강화, 수산업 구조 전환, 부산 이전 조직 안정화 등 주요 현안이 산적한 상황에서 조직 안팎의 업무 연속성을 확보할 적임자라는 점이 이번 인선 배경으로 거론된다.

특히 부산 출신이라는 점이 큰 가산점을 받았다는 평가다. 앞서 이재명 대통령은 지난해 해수부 부산청사 개청식 직후 가진 국무회의에서 "후임 장관은 가급적 부산 지역에서 찾겠다"고 말한 바 있다.


관가에서는 황 후보자가 해수부 내부 사정과 정책 흐름에 밝은 '정통 해수부 관료'라는 점에 주목하고 있다. 또 지역 현안에 대한 이해도가 높다는 점도 고려된 것으로 보인다.


국회 인사청문회에서는 해수부 부산 이전 이후 조직 운영 방향과 북극항로 활성화 전략, 해양산업 경쟁력 강화 방안 등이 주요 쟁점이 될 전망이다.





세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

역대급 불장 믿고 올인했는데…美 이란 공격, 코스피 괜찮을까요[주末머니] 역대급 불장 믿고 올인했는데…美 이란 공격, 코스... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

한국판 월마트 vs 쿠팡 천하…새벽배송 시장 지각변동?

단 이틀만 먹어도 나쁜 콜레스테롤 10% 떨어뜨린다는 '이 음식'

"일찍 출근하기 잘했네"…연휴 지나고 출근하자마자 휴가?

죽은 새끼 호랑이 살아있는 척 영상 송출, 후원금 받은 中동물원

"1등 현수막 보고 깜짝…당첨자, 바로 나였다" 연금복권 1·2등 동시 당첨

중동에 발 묶인 한국인들…오만까지 버스타고 동남아 거쳐 한국으로

美 이란 공습에 아시아 증시 하락…日 2.7%↓·홍콩 1.2%↓

새로운 이슈 보기