韓·싱가포르 정상회담, 'FTA 개선협상' 개시 선언…AI·SMR 등 5개 분야 MOU도

임철영기자

입력2026.03.02 13:09

李대통령, 싱가포르 총리와 정상회담
FTA 개선협상 개시 공동선언문 발표…공급망·항공 MRO 등 협력

싱가포르를 국빈 방문한 이재명 대통령이 로렌스 웡 싱가포르 총리 정상회담을 계기로 한-싱가포르 자유무역협정(FTA) 개선협상 개시에 합의하고, 인공지능(AI)·디지털, 과학기술, 소형모듈원전(SMR) 등 미래 분야에서 협력을 넓히는 5건의 양해각서(MOU)를 체결했다.

이재명 대통령이 2일 싱가포르 외교부 청사에서 열린 로런스 웡 싱가포르 총리와의 정상회담에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 2일 싱가포르 외교부 청사에서 열린 로런스 웡 싱가포르 총리와의 정상회담에서 발언하고 있다. 연합뉴스

2일 싱가포르 외교부 청사에서 열린 회담을 통해 도출한 '한-싱가포르 FTA 개선협상 개시에 관한 공동선언문'에는 ▲공급망 ▲그린경제 ▲무역원활화 ▲항공 MRO(정비·수리·분해조립) 등 4개 분야를 중심으로 협정 내용을 개선해 통상협력을 선진화한다는 내용이 담겼다. 급변하는 통상환경을 반영해 규범을 현대화하고, 한국 기업의 아세안 시장 진출 확대를 뒷받침한다는 취지다.


양국은 과학기술 협력 MOU를 통해 양자(퀀텀), SMR, 우주·위성 기술 등 분야에서 정책 공유와 인력 교류를 강화하고, 협력 틀로서 과학기술공동위원회 운영을 추진한다. 공공안전 분야 AI·디지털 기술 협력 MOU도 체결됐다. 공공안전 분야 AI 정책과 관련한 정보·지식 공유를 확대하고, 공공안전·보안 산업을 포함한 유망기업(한국·싱가포르)의 협력과 지원 방안을 모색한다.

이재명 대통령과 로런스 웡 싱가포르 총리가 2일 싱가포르 외교부 청사에서 정상회담에 앞서 악수하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령과 로런스 웡 싱가포르 총리가 2일 싱가포르 외교부 청사에서 정상회담에 앞서 악수하고 있다. 연합뉴스

지식재산(IP) 분야 강화 협력 MOU도 체결했다. 양국은 지식재산 행정서비스의 AI 전환, AI 관련 지식재산 보호를 위한 법·제도 정비, 지식재산 확보·보호 전 과정에서의 AI 활용 확대 등이 주요 의제로 담았다. 이번에 갱신한 기후·환경 협력은 환경위성 공동활용 MOU로 이어졌다. 양국은 환경위성 자료를 공유하고, 자료 검증과 대기질 연구, 정책 활용을 위한 협력을 지속한다.

에너지 분야에서는 별도의 SMR 협력 MOU가 마련됐다. 소형원전(i-SMR) 사업모델 공동개발, 인력양성, 정보공유 등으로 협력 기반을 강화하는 내용이다. 이번 문건 체결은 통상 규범의 현대화와 함께 AI·디지털·원전·우주·환경 데이터 등 전략 분야에서 협력 범위를 넓혀 양국 관계를 '미래산업 동맹' 성격으로 끌어올리려는 포석으로 풀이된다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
