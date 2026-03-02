본문 바로가기
싱가포르 국빈 방문 李대통령 "부동산 정책·공직사회 문화 배울 것 많아"

임철영기자

입력2026.03.02 12:10

싱가포르 대통령과 회동
AI 관련 분야의 협력 강화 제안
싱가포르 대통령 "매우 불안정한 글로벌 상황서 양국 관계 가속화 의미"

싱가포르 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 타르만 샨무가라트남 대통령과 만난 자리에서 싱가포르 부동산 정책을 많이 배워가야 할 것 같다고 말했다. 또 인공지능(AI) 분야에서 앞서가고 있는 싱가포르와 협력도 확대하자고 제안했다.

이재명 대통령이 2일 싱가포르 외교부 청사에서 국빈방문 공식 환영식 후 타르만 샨무가라트남 대통령과 면담하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 2일 싱가포르 외교부 청사에서 국빈방문 공식 환영식 후 타르만 샨무가라트남 대통령과 면담하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 2일 로런스 웡 총리와의 정상회담에 앞서 싱가포르 정부 청사에서 회동하고 이같이 밝혔다. 이 대통령은 "제가 오래전 성남시장으로 일할 때부터 싱가포르 부동산 정책에 각별한 관심이 있었다"며 "이번 방문을 계기로 부동산 정책에 대해 많이 배워가야 할 것 같다"고 말했다.


그러면서 "싱가포르와 대한민국의 유사점 중 하나는 좁은 국토에서 많은 사람이 산다는 점"이라며 "좁은 국토에서 엄청난 경제적 성장을 이뤄냈으면서도 주택이나 부동산이 전혀 사회문제가 되지 않는다는 점이 놀랍다"고 강조했다.

공직사회 문화에 대해서도 배울점이 많다고 평가했다. 이 대통령은 "싱가포르는 공직사회 청렴성과 역량이 참 뛰어나다"며 "포상과 벌이 명확하고 역량에 따른 보수가 거의 민간기업에 준하는 정도여서 부정부패에 연루될 여지를 미리 없앴다"고 말했다.

연합뉴스

연합뉴스

AI 관련 분야의 협력도 강화하자고 제안했다. 이 대통령은 "대한민국 산업경제 정책의 핵심은 AI를 포함한 미래 첨단기술 분야 투자"라며 "싱가포르가 AI 분야에서 앞서라고 있다. 앞으로 AI와 전략 분야에서 협력할 여기가 상당히 많을 것 같다"고 했다. 이어 재무부 장관을 지냈던 타르만 대통령을 향해 "아주 뛰어난 경제 전문가로 알고 있는데, 그 분야에 대해 많은 조언을 듣고 싶다"고 언급하기도 했다.


이에 타르만 대통령은 "최근 몇 년 동안 교육, 투자, 연구개발, 문화교류 등 부분에서 양국 관계가 급속도로 가속화하고 있다"며 "지금처럼 글로벌 환경이 매우 불안정한 상황에서 더욱 의미가 있다"고 화답했다. 이어 "한국과 싱가포르 같은 친구 국가들은 더 관계를 강화해 나갈 필요가 있다"며 "오늘 논의하고 체결할 여러 문서에 대해서도 기대가 크다"고 했다.




임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
