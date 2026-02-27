하나금융, 두나무와 '블록체인 기반' 외화송금 기술검증 완료

국내외 지점간 스위프트 방식 → 기와 체인으로 대체

실시간 외화송금·낮은 수수료 기대

3분기 내 외화송금 인프라 구축키로

하나금융그룹은 두나무와 공동으로 블록체인 기술을 활용한 외화송금 서비스에 대한 기술검증(PoC)을 성공적으로 완료했다고 27일 밝혔다.

이번 기술검증은 하나은행 국내외 지점 간 기존 스위프트(SWIFT) 방식으로 주고받던 송금 전문을 두나무가 운영하는 블록체인 네트워크인 기와(GIWA)체인의 블록체인 메시지로 대체하는 방식으로 이뤄졌다. 이를 통해 하나은행은 기존 스위프트 방식 대비 외화송금 거래의 처리 소요 시간과 비용을 획기적으로 경감할 수 있음을 확인했다.

하나금융과 두나무는 자금 송금 거래의 필수 검증 요소인 자금세탁방지(AML), 고객확인의무(KYC) 등 분야에서도 협력했고, 그 결과 외환 거래에 필요한 내부통제, 리스크 관리에서도 충분한 기술적 안정성을 갖췄다고 설명했다.

이번 기술검증은 지난해 12월 하나금융과 두나무가 '블록체인 기술 기반 글로벌 금융 서비스 공동 개발을 위한 업무협약'을 체결하고, 외국환 업무를 포함한 전통적인 금융 서비스에 블록체인 기술을 적용하기 위해 지속적으로 협력한 끝에 얻은 첫 번째 결실이다.

하나금융은 이번 성과를 토대로 올해 3분기까지 예금 토큰을 활용한 새로운 외화송금 인프라를 구축할 계획이다. 손님이 입금한 현금을 바탕으로 예금 토큰을 발행해 송금 수·발신 채널 간에 직접 주고받는 방식이다. 토큰의 발행·전달·지급·정산에 이르기까지 전 과정을 테스트하고 은행의 기존 전산망에 적용하는 단계까지 시험한 후, 혁신금융 서비스 지정 등을 통해 실제 서비스 출시를 목표로 하고 있다.

해당 서비스가 상용화될 경우, 수십 년간 사용해온 스위프트 기반의 외화송금 비즈니스 구조를 벗어나 24시간 중단 없는 실시간 결제와 낮은 비용을 실현하는 새로운 외화송금 인프라와 생태계를 구축할 수 있을 것으로 기대된다.

이은형 하나금융 부회장은 "하나금융그룹과 두나무가 업무협약을 체결하고 빠른 기간 내에 결과물을 내놓게 되었다는 점에 의의가 있다"며 "앞으로도 디지털 자산을 비롯한 기술의 도입을 통해 전통적 금융을 혁신하고 손님에게 더 큰 가치를 드리기 위한 노력을 지속해 나갈 것"이라고 밝혔다.

오경석 두나무 대표는 "기존 스위프트 체계를 기와 체인으로 혁신한 이번 기술검증은 블록체인이 단순한 기술을 넘어 글로벌 금융 인프라의 새로운 표준이 될 수 있음을 증명한 첫걸음"이라며 "글로벌 웹3 기반의 미래 금융 생태계를 이끌어 갈 수 있는 도전을 이어 나가겠다"고 말했다.





김혜민 기자



