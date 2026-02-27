본문 바로가기
2024년 K콘텐츠 매출 157조·수출 140억 달러…사상 최대 실적

이종길기자

입력2026.02.27 08:00

문체부 '2025년 콘텐츠 산업조사' 발표
전 분야 수출액이 수입액 넘어
수출액 60.4% 게임…매출은 방송·영상 1위

연합뉴스

연합뉴스

한국 콘텐츠 산업이 2024년 사상 최대 매출과 수출 실적을 동시에 달성했다.


문화체육관광부가 27일 발표한 '2025년 콘텐츠 산업조사'에 따르면, 2024년 기준 국내 콘텐츠 산업 전체 매출액은 157조4021억원이다. 전년보다 2.1% 증가했다.

같은 기간 수출액은 5.5% 늘어난 140억7543만 달러를 기록했다. 수입액(9억1556만 달러)을 뺀 무역수지 또한 131억5987만 달러 흑자를 냈다.


분야별 매출액은 방송·영상산업이 24조9943억원(전체 비중 15.9%)으로 가장 큰 규모를 차지했다. 지식정보산업은 24조6991억원(15.7%), 출판산업은 24조2238억원(15.4%), 게임산업은 23조8515억원(15.2%)으로 뒤를 이었다. 문체부 관계자는 "전체 열한 분야에서 수출액이 수입액을 초과했다"고 말했다.


수출 성장은 게임산업이 주도했다. 85억347만 달러로, 전체 수출의 60.4%를 차지했다. 음악산업은 18억145만 달러, 방송·영상산업은 12억5718만 달러를 각각 기록했다.

산업 생태계 외연도 넓어졌다. 콘텐츠 산업 사업체 수는 12만875곳으로 전년 대비 2.4% 늘었고, 종사자 수는 68만8121명으로 3.4% 증가했다.


임성환 문체부 문화산업정책관은 "K콘텐츠가 어려운 대외경제 여건에도 저력과 경쟁력을 다시 한번 증명했다"며 "앞으로도 대한민국 경제의 핵심 성장 동력으로 자리매김하도록 정책 지원을 강화하고 해외 시장 진출을 적극적으로 뒷받침하겠다"고 말했다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
