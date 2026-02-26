본문 바로가기
모나미, 네이버 브랜드데이 진행…"단 하루 최대 63% 할인"

최호경기자

입력2026.02.26 19:58

무료 각인 서비스 등 추가 혜택 제공

모나미는 오는 28일 단 하루 네이버 브랜드스토어에서 '브랜드데이'를 열고 인기 제품들을 최대 63% 할인가로 판매한다고 26일 밝혔다.


이번 행사에는 색연필·사인펜·물감 등 신학기 필수 문구류를 비롯해 프리미엄 볼펜과 만년필 제품을 최대 63% 할인된 가격으로 선보인다. 또한 컬래버레이션 제품과 롭다(LOBDA)의 데스크테리어 용품까지 다양한 제품을 만나볼 수 있다.

모나미 네이버 브랜드데이 대표 이미지. 모나미

모나미 네이버 브랜드데이 대표 이미지. 모나미

제품 할인과 함께 추가 혜택도 마련했다. 153 골드, 153 아이디 로즈 등 주요 프리미엄 라인을 구매하는 고객에게는 무료 각인 서비스를 제공한다. 특히 153 독도 프리미엄 볼펜 세트를 구매할 경우 판매 수익금 일부가 사단법인 독도사랑운동본부에 기부된다.


이와 함께 '알림 받기' 설정 시 3% 추가 할인 쿠폰을 증정한다. 포토리뷰 이벤트 참여자는 추첨을 통해 총 30명에게 네이버페이 포인트 3000원을 지급한다.


모나미 관계자는 "앞으로도 소비자들이 만족할 수 있는 차별화된 제품과 혜택을 제공하기 위해 꾸준히 노력하겠다"라고 했다.




최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
