20년만 콘서트 앞둔 패닉 "진심으로 행복"…26일 예매 시작

이이슬기자

입력2026.02.26 14:38

4월16~19일 LG아트센터 서울 개최

패닉 이적(왼쪽), 김진표. 뮤직팜엔터테인먼트 제공

패닉 이적(왼쪽), 김진표. 뮤직팜엔터테인먼트 제공

싱어송라이터 이적과 래퍼 김진표로 구성된 남성 듀오 패닉이 20년 만에 여는 단독 콘서트 예매가 26일 시작된다.


뮤직팜엔터테인먼트에 따르면 이날 오후 4시부터 '2026 패닉 콘서트 패닉 이즈 커밍(PANIC IS COMING)'의 티켓 예매가 진행된다.

이번 예매는 LG아트센터 서울 홈페이지와 NOL 티켓에서 동시에 진행한다. 패닉은 4월16일부터 19일까지 4일간 4회에 걸쳐 LG아트센터 서울 LG 시그니처 홀에서 공연을 연다.


이적은 지난 24일 사회관계망서비스(SNS)를 통해 20년 만에 열리는 공연에 대한 감회를 밝혔다. 이적은 "이 소식을 알릴 수 있어 진심으로 행복하다"며 "감사하다"고 적었다. 김진표도 "무려 20년 만의 무대를 위해 적이 형과 공연을 준비하고 있다"며 "정말 오랜만에 무대에서 만나자"고 전했다.


1995년 데뷔한 패닉은 '달팽이', '왼손잡이', '유에프오(UFO)', '내 낡은 서랍 속의 바다' 등으로 인기를 얻었다.




이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
