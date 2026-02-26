본문 바로가기
테라뷰, 글로벌 파운드리·스마트폰 공급업체 추가 주문 확보

임춘한기자

입력2026.02.26 08:37

테라헤르츠 기술·솔루션 기업 테라뷰 는 글로벌 톱티어 반도체 파운드리사와 스마트폰 공급사로부터 추가 주문을 확보했다고 26일 밝혔다.


테라뷰, 글로벌 파운드리·스마트폰 공급업체 추가 주문 확보
테라뷰에 신규 주문을 요청한 각각의 회사는 모두 1초에 1조 번 진동하는 전자기파인 테라헤르츠파를 이용한 초정밀 검사시스템인 EOTPR(Electro-Optical Terahertz Pulse Reflectometry)을 기도입해 이용 중이다.

반도체 파운드리사의 경우, 수년째 EOTPR을 검사에 활용해오고 있으며 올 2분기에 EOTPR 자동화 기능 추가를 앞두고 유지보수 계약을 연장했다. 해당 고객은 AI(인공지능) 칩 제조사에 주요 부품을 공급하는 최대 공급업체 중 하나다.


돈 아논 테라뷰 대표는 "EOTPR은 스마트칩에 사용되는 인공지능(AI)칩 제조·공급사부터 파운드리 고객사 등 반도체 전 밸류체인에 걸친 다양한 고객사의 니즈를 두루 충족시켜줄 수 있다"고 말했다.


한편, 테라뷰는 첨단산업이 고도화되는 초융합의 과정에서 반도체 장비 산업의 경계가 허물어지고 영역이 합쳐지는 현시점에서 핵심기술로 부상하고 있는 테라헤르츠 기술의 연구개발과 시장점유율 확대에 박차를 가하고 있다.




임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
