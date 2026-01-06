자금 전략 바꾸면 수익 구조도 바뀐다...4배 투자금을 연 4%대 금리로

주식 투자에서 가장 아쉬운 순간은 방향을 몰라서가 아니라, 알고도 충분히 담지 못했을 때다. 시장의 흐름이 명확해 보이고 기회가 왔다는 확신이 들어도, 투자금이 부족하면 기대했던 수익에는 자연스럽게 한계가 생긴다. 이 때문에 개인투자자들 사이에서는 자금 운용의 폭을 넓혀주는 스탁론이 다시 주목받고 있다.

최근 스탁론에 대한 인식 변화의 중심에는 금리 부담 완화가 있다. 22년 연속 업계 1위를 이어온 하이스탁론이 연 4%대 최저금리 상품을 선보이면서, 과거처럼 이자 비용 때문에 망설일 이유가 크게 줄어든 것이다.

시장 변동성이 커질수록 기회는 짧고, 대응 속도는 곧 수익으로 이어진다. 제한된 자기자본만으로는 아쉬웠던 투자 구조를, 상대적으로 낮은 금리의 스탁론으로 보완할 수 있는 환경이 만들어지고 있다.

[업계 1위 하이스탁론 바로가기 : https://www.hisl.co.kr/5113]

◆ 하이스탁론, 연 4%대 업계 최저금리로 추가 투자금은 물론 신용미수 대환까지!

'하이스탁론'에서 누구나 부담 없이 스탁론을 경험할 수 있도록 연 4%대 업계 최저금리로 이용 가능한 증권 연계신용 상품을 출시했다. 주식매입은 물론 증권사 미수/신용 대환 모두 가능하며 신용등급 차등 없이 자기 자본 포함 최대 4배까지 활용할 수 있다.

이와 함께 DSR 한도 때문에 기존 스탁론 이용이 어려웠던 투자자들을 위해 DSR 무관하게 이용 가능한 상품도 취급 중이다. 그리고 대체거래소(NXT)를 이용 중인 투자자들도 활용이 가능하다.

하이스탁론의 다양한 맞춤 상품에 대해 알고 싶은 투자자들은 고객상담센터(☎1566-5113)로 연락하면 대출 여부와 상관없이 24시간 언제든 전문상담원과 편리한 상담이 가능하다.

○ 연 4%대 업계 최저금리 상품 출시

○ DSR 무관 상품 취급 중

○ 22년 연속 시장 점유율 1위, 17년 연속 대한민국퍼스트브랜드 대상

○ 증권사 미수/신용 실시간 상환

○ 대체거래소(NXT) 거래 가능

○ 믿을 수 있는 상담품질보증제

* 하이스탁론 상담센터 : 1566-5113

바로가기 : https://www.hisl.co.kr/5113

노타 노타 486990 | 코스닥 증권정보 현재가 52,200 전일대비 1,600 등락률 -2.97% 거래량 1,376,275 전일가 53,800 2026.01.06 12:06 기준 관련기사 수익 구조를 바꾸는 자금 전략…연 4%대 금리로 투자금을 최대 4배까지종목은 잘 골랐는데 투자금이 부족하다면? 최대 4배 자금을 연 4%대 금리로개미들, 기술주 약세에도 '줍줍'…AI·반도체 조정, 바이오는 질주 전 종목 시세 보기 close , SFA반도체 SFA반도체 036540 | 코스닥 증권정보 현재가 5,480 전일대비 240 등락률 -4.20% 거래량 2,274,724 전일가 5,720 2026.01.06 12:06 기준 관련기사 소부장 중소형주, 반도체 대형주 랠리에 힘입어 동반 상승 전망연 4%대 부담 없는 금리로 4배 레버리지는 물론 신용미수대환까지[대만칩통신]중국 AI 심장 멈추나…트럼프 복귀에 미중 반도체 전쟁 새 국면 전 종목 시세 보기 close , 대한광통신 대한광통신 010170 | 코스닥 증권정보 현재가 3,045 전일대비 300 등락률 -8.97% 거래량 18,283,162 전일가 3,345 2026.01.06 12:06 기준 관련기사 [특징주] 대한광통신 13%↑…엔비디아 트래픽 급증에 광섬유 확대 기대감OPEC+ 증산 중단 소식에 정유업종 강세…업종 전반에 온기 확산[특징주]대한광통신, 수요 급증 기대감↑ 전 종목 시세 보기 close , 테라뷰 테라뷰 950250 | 코스닥 증권정보 현재가 12,540 전일대비 600 등락률 +5.03% 거래량 20,905,507 전일가 11,940 2026.01.06 12:06 기준 관련기사 코스닥, 올해 84개사 신규 상장…상폐는 38개사수주 기대감이 기업가치 끌어올린다…조선업 ‘두 마리 토끼’ 잡나똑같은 종목 사도 수익이 다르네...4배 투자금을 연 4%대 금리로 전 종목 시세 보기 close , 고영 고영 098460 | 코스닥 증권정보 현재가 25,550 전일대비 900 등락률 -3.40% 거래량 1,413,578 전일가 26,450 2026.01.06 12:06 기준 관련기사 기회가 왔다면 크게 살려야...4배 투자금을 연 4%대 금리로안정적 이익 기반 배당주에 주목할 때...투자금 넉넉하게 준비하려면투자금 부족으로 고민 중? 연 4%대 금리로 최대 4배까지 활용 가능 전 종목 시세 보기 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>