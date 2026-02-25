창원특례시, 이주민들의 새로운 터전 진해구 도시개발사업 현장 점검

본문 바로가기
신성기 도시공공개발국장, 연도마을
이주단지 조성 준공 현장 직접 챙겨

신성기 경남 창원특례시 도시공공개발국장이 25일 진해구 도시개발사업 현장을 찾아 사업 추진 상황을 점검했다.

신성기 도시공공개발국장이 자은지구를 점검하는 모습.

이번 점검은 부산항 신항 개발사업으로 이주하는 진해구 연도마을 주민들을 위한 이주단지 조성사업의 마무리 단계 추진상황을 확인하기 위해 됐다. 이어 명동2지구와 자은지구 두 곳의 현장을 차례로 둘러보며 향후 일정도 함께 점검했다.


명동2지구(명동 22번지 일원, 21세대) 및 자은지구(자은동 547-4번지 일원, 19세대) 도시개발사업은 각각 지난해 8월과 10월 말 부지 조성 공사를 완료했다. 현재는 사업 준공을 위한 행정절차를 진행하고 있는 가운데 오는 3월 부산항만공사에서 이주민들에게 택지를 분양할 계획이다.

신성기 도시공공개발국장은 "공사가 완료된 현장이라도 사업 준공 시까지 지속해서 점검·관리해 이주민들이 새로운 터전에서 안정된 삶을 누릴 수 있도록 남은 절차까지 책임감 있게 추진하겠다"고 말했다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
