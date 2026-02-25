HDC현대산업개발, IPARK현대산업개발로 사명 변경

HDC현대산업개발이 사명을 IPARK현대산업개발로 변경한다.

HDC그룹은 창립 50주년을 맞아 '라이프, 인공지능(AI), 에너지'를 성장을 위한 핵심 사업 3대 부문으로 재정립했다고 25일 밝혔다.

건설, 유통, 레저, 문화 등이 포함되는 라이프 부문은 단순한 주거 공간의 공급을 넘어 삶의 모든 순간을 유기적으로 설계해 고객의 경험이 가치가 되는 미래를 만드는 것을 목표로 한다.

이에 따라 라이프 사업 부문 계열사는 기존에 사용하던 HDC를 빼고 라이프스타일 플랫폼 브랜드로 사용하던 '아이파크(IPARK)'를 전면에 사용한다.

기존 HDC현대산업개발, HDC아이앤콘스, HDC아이파크몰, HDC신라면세점, HDC영창, HDC스포츠, HDC리조트, 호텔HDC는 IPARK현대산업개발, IPARK아이앤콘스, IPARK몰, IPARK신라면세점, IPARK영창, IPARK스포츠, IPARK리조트, 호텔IPARK로 사명을 변경한다.

그 밖의 AI 부문, 에너지 부문은 HDC를 그대로 사용할 예정이다.

HDC그룹은 다음달 18일 그룹 창립 50주년 기념식을 개최하고, 신규 기업이미지(CI)와 미래 비전을 선포할 예정이다. 변경된 사명은 계열사별로 주주총회 등 이사회 결의와 주주총회 의결 절차를 거친 후 공식 사용할 계획이다.





부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>