영암군, 혁신평가 3년 연속 '우수'

호남취재본부 염승훈기자

입력2026.02.25 18:44

월출페이·돌봄·AI 인재양성 성과

영암군이 3년 연속 혁신평가 우수기관으로 선정됐다. 영암군 제공

전라남도 영암군이 행정안전부 주관 '2025년 지방정부 혁신평가'에서 최고 등급인 우수기관에 선정됐다. 3년 연속 우수 지자체에 이름을 올리며 혁신 행정 성과를 이어갔다.


행정안전부 혁신평가는 ▲혁신역량 ▲혁신성과 ▲자율지표 등 3개 항목, 10개 세부 지표로 구성된다. 기관장 혁신 리더십, 혁신 활동 참여 및 성과 확산 노력, 대표 혁신과제 등을 종합적으로 평가하며, 전문가 평가단 심사와 국민 체감도 조사를 반영한다.

올해 평가는 소통·협력 강화와 인공지능(AI)·디지털 혁신 등 국민이 일상에서 체감할 수 있는 정책 성과에 비중을 뒀다.


군은 ▲영암형 지역화폐 '월출 페이' 운영 ▲다양한 주민 소통 창구 확대 ▲맞춤형 돌봄서비스 강화 ▲AI·디지털 중심 인재 양성 정책 등을 주요 혁신 성과로 인정받았다.


우승희 영암군수는 "3년 연속 우수기관 선정은 군민과 공직자가 함께 만든 성과"라며 "군민이 생활 현장에서 변화를 체감할 수 있도록 정책 설계와 집행을 더욱 강화하겠다"고 밝혔다.




호남취재본부 염승훈 기자 yeomsh007@asiae.co.kr


