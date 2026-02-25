본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

국학·기술 손잡았다…경북 융합협력 출발

영남취재본부 권병건기자

입력2026.02.25 16:57

시계아이콘00분 46초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

국학진흥원·경북TP MOU 체결
인재양성·콘텐츠 공동 추진

한국국학진흥원과 경북테크노파크가 전통문화 자산과 산업 기술 역량을 결합한 융합 협력에 나섰다.


한국국학진흥원(원장 정종섭)과 경북테크노파크(원장 하인성)는 24일 한국국학진흥원 원장실에서 상생 협력을 위한 업무교류 협약(MOU)을 체결하고, 인문학과 기술의 융합을 통한 지역 산업 및 문화 발전에 공동 대응하기로 했다.

정종섭 한국국학진흥원 원장(왼쪽)과 하인성 경북테크노파크 원장이 지난24일 국학진흥원장실에서 전통과 기술 잇는 협력 본격화 국학진흥원·경북TP 업무협약 체결 하고 있다.

정종섭 한국국학진흥원 원장(왼쪽)과 하인성 경북테크노파크 원장이 지난24일 국학진흥원장실에서 전통과 기술 잇는 협력 본격화 국학진흥원·경북TP 업무협약 체결 하고 있다.

AD
원본보기 아이콘

이번 협약은 전통문화 계승과 연구를 선도해 온 국학진흥원과 지역 산업 혁신 및 기업 지원 기능을 수행하는 경북테크노파크의 강점을 결합해 미래 융합 가치 창출과 지역 경쟁력 강화를 도모하기 위해 마련됐다.

양 기관은 협약에 따라 ▲인문·기술 융합 연구 및 콘텐츠 개발 ▲미래 융합 인재 양성 및 교육 프로그램 공동 운영 ▲지역 산업·문화산업 활성화 지원 ▲정부·지자체 공모사업 및 국책사업 공동 참여 ▲정보·시설·인프라 상호 교류 등 다각적인 협력 사업을 추진할 계획이다.


한국국학진흥원은 68만여 점의 국학 자료를 소장한 국내 대표 국학 연구기관으로, 국보 『징비록』을 비롯해 유네스코 세계기록유산 2종과 유네스코 아시아·태평양 지역 기록유산 3종 등 다양한 문화유산을 보유하고 있다.


경북테크노파크는 산·학·연·관 협력 네트워크를 기반으로 지역 기업의 기술 고도화와 창업 지원, 산업 생태계 구축을 수행하며 경북 산업 혁신을 견인하는 핵심 기관으로 평가된다.

인문·기술 융합 연구·인재양성 공동 추진 지역 문화·산업 혁신 기반 마련

인문·기술 융합 연구·인재양성 공동 추진 지역 문화·산업 혁신 기반 마련

원본보기 아이콘

정종섭 원장은 "전통 기록유산의 가치를 현대 산업과 연결하는 의미 있는 협력의 출발점"이라며 "문화자산과 산업 지원 역량을 결합해 미래 시대에 요구되는 융합 가치를 창출하고 지역과 함께 성장하는 모델을 만들어 가겠다"고 말했다.

이번 협약은 문화 자산의 산업적 활용 가능성을 확대하고 지역 산업과 문화 생태계의 동반 성장을 촉진하는 계기가 될 것으로 기대된다.





영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"38초만에 추가 주문한건데 뭘 잘못했나"…스타벅스서 당한 황당 면박 논란 "38초만에 추가 주문한건데 뭘 잘못했나"…스타벅... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"여보! 한국이 준 장갑 봐"…브라질 대통령도 놀란 靑 의전

'진짜'는 버티기 힘든 세상…진실은 '가짜'가 돼서야 보였다

"18세 이상이면 OK"…'시급 6만원' 파격 인상한 이유 보니

"커피를 양동이에 담아주네"…던킨서 '1.4L 대용량 커피' 인기

"그동안 감사했어요" 단골 손님에 무료로 마지막 식사 전달한 식당

수당 안 주고 '공짜 야근' 시킨 회사 겨눈 정부 칼날… 우리 회사는?

그냥 빌려 타는 청년들…"아직 현역" 새 차 뽑는 노인들

새로운 이슈 보기