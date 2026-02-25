본문 바로가기
정준호 "전남·광주 통합특별시, 4년간 30조 국가 지원해야"

호남취재본부 송보현기자

입력2026.02.25 15:32

통합 인센티브 5조 추가 배분 제안

정준호 더불어민주당 의원(광주 북구 갑)은 25일 전남·광주 통합특별시 출범과 관련해 "통합특별법 통과 시 최초 2년간 20조 원, 4년간 총 30조 원 규모의 국가 지원이 필요하다"고 밝혔다. 통합 추진에 따른 재정 지원 규모를 구체적으로 제시하며, 공개 토론을 통한 검증을 제안했다.

더불어민주당 정준호 의원. 연합뉴스

더불어민주당 정준호 의원. 연합뉴스

정 의원은 이날 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "대구·경북, 대전·충남 등 타 지역 초광역 통합이 지연되면서 통합 인센티브로 편성 예정이던 10조 원 중 5조 원을 광주·전남에 추가 배분하는 방안을 검토해야 한다"며 "이는 빠른 통합 추진에 대한 합당한 인센티브"라고 말했다.


또 "30조 원은 단순한 예산이 아니라 광주·전남의 향후 100년을 좌우할 전략적 투자"라며 재정 활용 방안에 대한 공개 검증 필요성을 강조했다. 이에 따라 전남·광주 통합특별시장 선거에 출마하는 모든 후보자에게 공개 토론회를 공식 제안했다.

정 의원은 공개 토론회에서 ▲30조 원 재정 활용 계획 ▲미래 산업 및 일자리 전략 ▲수도권과 경쟁 가능한 도시 구조 설계 방안 등을 주제로 TV 및 온라인 생중계, 시민 질의응답을 통해 정책의 실행 가능성을 검증하자고 밝혔다.


아울러 광주·전남 국회의원 전원과 대통령과의 공식 면담도 요청했다. 초광역 통합 정책의 방향과 재정 지원 규모, 활용 방안을 대통령과 직접 논의할 필요가 있다는 취지다.


정 의원은 "최적의 방향은 시민 앞에서 찾아야 한다"며 "전남·광주 통합특별시는 대한민국 최초의 초광역 통합 모델이자 국가 구조 재설계의 출발점"이라고 말했다. 이어 "22대 국회 최초로 광주·전남 통합특별법을 발의한 책임으로 국회에서 통합특별법 통과를 위해 끝까지 책임을 다하겠다"고 밝혔다.




호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

